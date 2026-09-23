Consumo de áudio atinge 93% dos brasileiros, aponta Ibope
Rádio tradicional e plataformas digitais convivem em ecossistema complementar que soma mais de 3 horas de escuta diária no país
O consumo de conteúdo em formato de áudio alcança quase a totalidade da população brasileira, de acordo com o relatório Audio Pulse 2026, divulgado pelo Ibope nesta quarta-feira, 23. O levantamento aponta que a prática é adotada por 93% dos brasileiros, por meio de um ecossistema integrado que reúne rádio, streaming e podcasts.
A hegemonia do rádio tradicional resiste. O meio é consumido por quase 8 em cada 10 pessoas nas regiões metropolitanas, com tempo médio de escuta diária de 3 horas e 38 minutos. O veículo se consolida como fonte confiável de informação e companhia na rotina diária.
O modelo tradicional convive de forma harmônica com as plataformas digitais. Cerca de 60% dos ouvintes de rádio também consomem serviços de streaming de música e áudio online, dedicando aproximadamente 14 horas por semana ao formato. “Os dados do Audio Pulse mostram que esses formatos se complementam e ampliam as oportunidades para marcas, criadores de conteúdo e veículos se conectarem com suas audiências”, avalia Paula Carvalho, diretora comercial do Ibope.
A pesquisa indica ainda a força da publicidade no setor: 75% dos ouvintes afirmam pesquisar produtos ou serviços após ouvirem anúncios em áudio. O relatório reforça que o ecossistema no Brasil segue como uma das ferramentas mais eficientes para engajamento e fidelização de consumidores.