‘Conseguiu bloquear a maldade e a sacanagem?’, perguntou Vorcaro a Moraes

“Como estamos aí? Conseguiu bloquear a maldade e a sacanagem?”, escreveu Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes em 5 de novembro de 2025. Doze dias após o envio da mensagem, o banqueiro seria preso no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, prestes a embarcar em um voo para os Emirados Árabes Unidos para fugir das investigações pela bilionária fraude do Banco Master.

Extraídas do celular de Daniel Vorcaro, as mensagens constam na investigação da Polícia Federal sobre o Caso Master cujo sigilo foi derrubado nesta terça-feira, 1º, pelo ministro André Mendonça, relator do processo no Supremo Tribunal Federal.

A “maldade” e a “sacanagem” citadas por Vorcaro referem-se, justamente, ao cerco que se fechava contra o dono do Master na Justiça. As conversas detectadas pela PF indicam uma relação de extrema proximidade entre Alexandre de Moraes e o banqueiro, que cobrava proteção judicial do ministro — uma contrapartida ao contrato de 131 milhões de reais que o Master havia assinado com Viviane Barci de Moraes, esposa do magistrado, para serviços de consultoria jurídica.

Longe de ser uma interação pontual, a relação entre ministro e banqueiro se estendia há algum tempo — e não parou por aí. Minutos antes de ser preso pela PF, Vorcaro enviou outra mensagem a Moraes: “Alguma novidade? Conseguiu bloquear?”, referindo-se, novamente, à investigação. Após ser detido, o dono do Master ainda enviou outro texto: “Alguma novidade?”.