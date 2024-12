Concurso dos Correios: confira o gabarito preliminar

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora do concurso dos Correios, divulgou os gabaritos preliminares oficiais das provas objetivas, que foram realizadas ontem (15). Um total de 1.000.692 candidatos fizeram as provas em todas as regiões do Brasil. A taxa de comparecimento foi de 59,85%, já que 1,6 milhões de pessoas se inscreveram, superando assim o último concurso nacional dos Correios, que foi realizado em 2011 e contou com 1,1 milhão de cadastros.

Vão ser preenchidas 3.511 vagas e os salários iniciais serão de R$ 2.429,26 para nível médio (carteiro) e R$ 6.872,48 para o nível superior. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais. Para vagas de nível superior, as especialidades são: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. O prazo de validade do concurso dos Correios é de um ano, contados a partir da data de homologação do resultado final.

Veja os gabaritos preliminares oficiais de cada prova objetiva:

Carteiros

Analista de sistemas – suporte sistemas, suporte banco de dados, redes e produção

Arquiteto

Arquivologia

Assistente Social

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia de Redes e Comunicação/Engenharia de Telecomunicação Gabarito A Gabarito B Como ficou a distribuição de vagas por estado do concurso dos Correios? Edital nº 270/2024 – nível médio

Acre: 3 vagas;

Alagoas: 26 vagas;

Amazonas: 29 vagas;

Amapá: 3 vagas;

Bahia: 188 vagas;

Ceará: 84 vagas;

Distrito Federal: 13 vagas;

Espírito Santo: 37 vagas;

Goiás: 151 vagas;

Maranhão: 138 vagas;

Minas Gerais: 653 vagas;

Mato Grosso do Sul: 62 vagas;

Mato Grosso: 221 vagas;

Pará: 108 vagas;

Paraíba: 40 vagas;

Pernambuco: 40 vagas;

Piauí: 35 vagas;

Paraná: 274 vagas;

Rio de Janeiro: 42 vagas;

Rio Grande do Norte: 64 vagas;

Rondônia: 22 vagas;

Roraima: 7 vagas;

Rio Grande do Sul: 237 vagas;

Santa Catarina: 178 vagas;

Sergipe: 33 vagas;

São Paulo: 334 vagas;

Tocantins: 77 vagas; Total: 3.099 vagas. Edital nº 271/2024 – nível superior

Acre: 5 vagas;

Alagoas: 5 vagas;

Amazonas: 6 vagas;

Amapá: 5 vagas;

Bahia: 8 vagas;

Ceará: 10 vagas;

Distrito Federal: 177 vagas;

Espírito Santo: 9 vagas;

Goiás: 11 vagas;

Maranhão: 7 vagas;

Minas Gerais: 13 vagas;

Mato Grosso do Sul: 4 vagas;

Mato Grosso: 6 vagas;

Pará: 9 vagas;

Paraíba: 6 vagas;

Pernambuco: 9 vagas;

Piauí: 7 vagas;

Paraná: 13 vagas;

Rio de Janeiro: 16 vagas;

Rio Grande do Norte: 6 vagas;

Rondônia: 6 vagas;

Roraima: 5 vagas;

Rio Grande do Sul: 8 vagas;

Santa Catarina: 8 vagas;

Sergipe: 6 vagas;

São Paulo: 40 vagas;

Tocantins: 5 vagas; Total: 412 vagas.

