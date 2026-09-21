Como vai ficar a temperatura no Rio com a chegada da Primavera

A primavera começa oficialmente às 21h05 da próxima terça-feira, 22, mas a mudança de estação será marcada por uma virada no tempo no Rio. O dia ainda deve ser de calor, com máxima de 32°C, enquanto uma frente fria avança pelo estado e provoca chuva de moderada a forte intensidade e rajadas de vento que podem chegar a 80 km/h. À noite, os termômetros devem cair, com mínima prevista de 21°C.

A instabilidade deve continuar nos dias seguintes. Quarta, 23, e quinta-feira, 24, tendem a ser nubladas e chuvosas, com temperaturas mais baixas, chegando a 22°C e 21°C, respectivamente. Na sexta, 25, o sol deve aparecer entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca e isolada, e a temperatura volta a subir, alcançando cerca de 26°C.