Como será o esquema de segurança dentro e fora do Rock in Rio
Detalhes do policiamento foram divulgados pelo governo do estado; mais de 7 mil agentes serão mobilizados
O esquema de segurança do Rock in Rio, que começa no dia 4 de setembro, na Barra da Tijuca, contará com 7. 680 agentes das polícias Militar, Civil e Lei Seca e militares do Corpo de Bombeiros. As forças estarão presentes no entorno e dentro da Cidade do Rock, como divulgou o governo do estado nesta sexta-feira, 28. O evento deve reunir 700 mil pessoas durante os sete dias de programação.
De acordo com o Palácio Guanabara, a Secretaria de Estado de Segurança Pública vai coordenar toda a operação, que terá drones e câmeras com tecnologia para reconhecimento facial e identificação de placas de veículos. O espaço aéreo sobre o festival também será monitorado para evitar a operação de drones fora das regras.
Do total de agentes, 4. 500 são da PM, que contará com 177 viaturas e oito torres de observação. O controle de acesso à Cidade do Rock será feito por meio de seis pontos de bloqueio nas principais vias do entorno. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel funcionará no BRT Parque Olímpico, e haverá um posto de atendimento exclusivo para o turista, com agentes bilíngues.
Policiais civis à paisana
O policiamento também será realizado a cavalo, e cerca de 140 policiais do programa Segurança Presente terão como foco a prevenção de roubos e furtos do lado de fora. Dentro da Cidade do Rock, 725 policiais civis, parte à paisana, farão esse trabalho. A corporação vai mobilizar no total 1. 700 policiais para o evento, que terá uma estrutura da 16ª DP (Barra da Tijuca). Ocorrências poderão ser registradas em sete pontos espalhados na Cidade do Rock.
Do Corpo de Bombeiros serão empregados cerca de 600 militares. Entre os equipamentos que serão levados para a região, estão uma viatura para atendimento a situações com múltiplas vítimas, duas plataformas mecânicas com alcance de até 42 metros de altura e um caminhão-tanque para abastecimento adicional de água. Já a Operação Lei Seca estará presente, com 700 servidores, em bairros da região e nas principais vias de acesso durante todos os dias de programação.