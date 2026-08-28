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Brasil

Como será o esquema de segurança dentro e fora do Rock in Rio

Detalhes do policiamento foram divulgados pelo governo do estado; mais de 7 mil agentes serão mobilizados

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 12h28 | Atualizado em 28 ago 2026, 13h06
Rock in Rio 2024
Rock in Rio: polícia atuará na prevenção de roubos e furtos no entorno e dentro da Cidade do Rock (Rita Seixas/Divulgação)
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O esquema de segurança do Rock in Rio, que começa no dia 4 de setembro, na Barra da Tijuca, contará com 7. 680 agentes das polícias Militar, Civil e Lei Seca e militares do Corpo de Bombeiros. As forças estarão presentes no entorno e dentro da Cidade do Rock, como divulgou o governo do estado nesta sexta-feira, 28. O evento deve reunir 700 mil pessoas durante os sete dias de programação.

De acordo com o Palácio Guanabara, a Secretaria de Estado de Segurança Pública vai coordenar toda a operação, que terá drones e câmeras com tecnologia para reconhecimento facial e identificação de placas de veículos. O espaço aéreo sobre o festival também será monitorado para evitar a operação de drones fora das regras.

Do total de agentes, 4. 500 são da PM, que contará com 177 viaturas e oito torres de observação. O controle de acesso à Cidade do Rock será feito por meio de seis pontos de bloqueio nas principais vias do entorno. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel funcionará no BRT Parque Olímpico, e haverá um posto de atendimento exclusivo para o turista, com agentes bilíngues.

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Policiais civis à paisana

O policiamento também será realizado a cavalo, e cerca de 140 policiais do programa Segurança Presente terão como foco a prevenção de roubos e furtos do lado de fora. Dentro da Cidade do Rock, 725 policiais civis, parte à paisana, farão esse trabalho. A corporação vai mobilizar no total 1. 700 policiais para o evento, que terá uma estrutura da 16ª DP (Barra da Tijuca). Ocorrências poderão ser registradas em sete pontos espalhados na Cidade do Rock.

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Do Corpo de Bombeiros serão empregados cerca de 600 militares. Entre os equipamentos que serão levados para a região, estão uma viatura para atendimento a situações com múltiplas vítimas, duas plataformas mecânicas com alcance de até 42 metros de altura e um caminhão-tanque para abastecimento adicional de água. Já a Operação Lei Seca estará presente, com 700 servidores, em bairros da região e nas principais vias de acesso durante todos os dias de programação.

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