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Brasil

Como prisão de assessor parlamentar expôs rede de exploração sexual com ‘senhores’ e ‘escravas’

Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre 10 mandados de prisão e 18 medidas de busca e apreensão em Niterói, São Gonçalo e Maricá

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 08h49 | Atualizado em 28 out 2026, 08h57
Agentes da Polícia Civil, um deles com POLÍCIA CIVIL estampado nas costas da jaqueta escura, entram em uma porta de madeira marrom, em um ambiente interno
Policiais civis cumprem mandados no âmbito da Operação NXIVM. 28/10/2026 (PCERJ/Divulgação)
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Como prisão de assessor parlamentar expôs rede de exploração sexual com ‘senhores’ e ‘escravas’ Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta quarta-feira, 28, uma operação contra um esquema de escravidão sexual de adolescentes. São cumpridos 10 mandados de prisão e 18 medidas de busca e apreensão em Niterói, São Gonçalo e Maricá. Os alvos são investigados por produzir vídeos de exploração sexual de menores, com registros de estupros coletivos, torturas, ameaças e chantagens. Até o momento, sete foram presos.

A Operação NXIVM é comandada por agentes da 74ª DP (Alcântara), com apoio de diversas unidades do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA) e da Corregedoria-Geral da Polícia Militar. A ação tem como objetivo aprofundar a análise das provas reunidas, elucidar a participação de cada um dos envolvidos e identificar outras possíveis vítimas.

As investigações tiveram início em julho, quando o assessor parlamentar Matheus Rodrigues Gonçalves foi preso pelo estupro de vulnerável de uma adolescente de 16 anos, em Icaraí, bairro em Niterói. Na casa dele, foram apreendidos dois notebooks e um celular. Também foram analisadas imagens de câmeras de segurança.

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O conjunto dos registros permitiu que as apurações avançassem. Foi revelada uma “grande rede de geração de vídeos de pornografia com adolescentes”. Os envolvidos se definiam como “senhores”, enquanto as vítimas eram tidas como “escravas”, de acordo com a Polícia Civil. Os criminosos gravavam os abusos e usavam “o material para torturar e ameaçar as adolescentes com a divulgação das imagens”.

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“O mecanismo de chantagem, associado a agressões físicas e psicológicas, era empregado para manter as vítimas sob controle e submetê-las a novos abusos”, acrescentou a corporação. “O caso chegou à 74ª DP após a adolescente procurar a unidade, acompanhada dos pais, para denunciar as violências sofridas. A vítima relatou um cenário de humilhações e sofrimento extremo, com consequências graves para sua integridade física e emocional. ”

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