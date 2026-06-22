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Como PF conseguiu localizar e prender no Suriname fornecedor de armas do CV

Segundo as investigações, Arnaldo Ribeiro esteve por trás da compra de 10 fuzis AK-47 para a facção

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 09h13 | Atualizado em 22 jun 2026, 09h30
Homem careca de pele morena, com óculos de armação preta e dourada, vestindo camisa polo branca com detalhes pretos, olhando diretamente para frente com expressão séria, contra um fundo cinza claro
Arnaldo Ribeiro, preso em operação da PF com MPF no Suriname. (./Reprodução)
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Uma operação da Polícia Federal (PF), com apoio do Ministério Público Federal (MPF), levou à prisão no Suriname de um fornecedor de armas do Comando Vermelho (CV) neste fim de semana. Segundo investigações da Superintendência da PF e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPF), Arnaldo Ribeiro esteve por trás da compra de 10 fuzis AK-47 para a facção.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva contra investigados, dois deles no Suriname. A ação contou com cooperação internacional, com Ribeiro e sua mulher, Denise Mendonça, sendo detidos pela polícia local em uma mansão em Paramaribo. O casal foi deportado para Belém, no Pará. Os outros dois foram presos no Rio de Janeiro e em Tabatinga, no Amazonas, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.

As investigações revelaram que Ribeiro movimentou mais de R$ 150 milhões, com atuação na região de fronteira e vínculo com repasses para aquisição de armamentos. Denise, por sua vez, é apontada como operadora logística e financeira. Ela foi ao Suriname várias vezes “em períodos compatíveis com movimentações suspeitas de recursos”, de acordo com a PF.

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Entenda o esquema

A Operação Red Fox tinha como objetivo “desarticular uma estrutura financeira e logística transnacional vinculada à facção criminosa com forte atuação no Rio de Janeiro”, informou a PF em nota. As diligências acompanharam a atuação de braços do CV responsáveis movimentação, ocultação e dissimulação de recursos ilícitos que financiavam a compra de armas e drogas do exterior para a facção no Rio e em outros estados.

“A investigação identificou que a organização criminosa se valia de empresas de fachada, interpostas pessoas, depósitos fracionados, transferências via PIX, contas de passagem e movimentações incompatíveis com a capacidade econômica dos envolvidos para ocultar a origem ilícita dos valores e garantir o pagamento de fornecedores nacionais e estrangeiros”, acrescentou a PF.

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Nove mandados de prisão preventiva seguem em aberto, incluindo líderes do CV foragidos. A Justiça Federal também autorizou medidas de bloqueio, sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores que chegam a quase meio bilhão de reais. As restrições procuram “atingir a capacidade econômica da organização criminosa, impedir a dissipação patrimonial e interromper o financiamento das atividades ilícitas”.

 

 

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