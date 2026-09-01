Como o ‘efeito Cury’ fez Caiado se arrepender de desprezo a slogan
Desempenho do adversário estaria ligado a uma postura que deveria ter sido assumida por si próprio: apresentar tom menos agressivo contra Lula e Flávio
Ultrapassado por Augusto Cury (Avante) na terceira colocação das pesquisas de intenções de voto, Ronaldo Caiado (União) avalia que o desempenho surpreendente do adversário está ligado a uma postura que deveria ter sido assumida por ele próprio: a estratégia de apresentar propostas com um tom menos agressivo contra Lula e Flávio Bolsonaro.
A aliados, Caiado desabafou sobre o arrependimento de ter aberto mão de um slogan que lhe fora proposto no início do planejamento de marketing: “O candidato que briga pelo que vale a pena”.
A impressão da campanha é a de que Caiado não decolou por atacar Lula e Flávio ao mesmo tempo, ao passo que teve dificuldades de propor mudanças e centrou energias em enumerar feitos à frente do governo de Goiás.
A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a corrida presidencial mostra Luiz Inácio Lula da Silva na liderança do 1º turno, com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 33%, mas traz como principal novidade o avanço de Augusto Cury. O candidato do Avante saltou de 2% para 11% em uma semana, uma alta de nove pontos percentuais que o colocou isoladamente na terceira posição. Na rodada anterior, Lula tinha 41% e Flávio, 37%.
O movimento de Cury também aparece na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista de candidatos. Nesse caso, o escritor passou de 1% para 8%. Lula marca 37%, ante 38% na semana anterior, e Flávio tem 30%, depois de registrar 31%. Os indecisos recuaram de 15% para 13%.
A pesquisa é a primeira rodada da Nexus realizada depois do primeiro debate na televisão, das entrevistas dos presidenciáveis no Jornal Nacional e do início do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV.
A distância entre Cury e os demais candidatos aumentou no principal cenário estimulado. Ronaldo Caiado aparece com 5%, mesmo percentual da rodada anterior, enquanto Renan Santos permanece com 3%.
Romeu Zema passou de 3% para 1%..
Samara registra 1%. Os demais candidatos aparecem com menos de 1%. Brancos, nulos ou nenhum somam 3%, e outros 3% não souberam ou não responderam.