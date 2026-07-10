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Como funcionava o laboratório sofisticado de maconha desmantelado pela Polícia do Rio

Estrutura clandestina em Seropédica tinha estufas climatizadas, iluminação contínua e equipamentos para produzir variedades da droga

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 13h45
Folhas de cannabis
 (Nick Gammon/AFP)
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Uma casa em Seropédica, na Baixada Fluminense, escondia uma operação altamente estruturada de produção de maconha. No imóvel, policiais civis encontraram nesta sexta-feira, 10, um sistema projetado para controlar praticamente todas as etapas do cultivo, desde a reprodução das plantas até o processamento da droga. A descoberta ocorreu durante uma operação da 48ª DP (Seropédica), que investiga a atuação de um grupo envolvido na produção e distribuição de entorpecentes.

Segundo a Polícia Civil, o ambiente reproduzia condições ideais para o desenvolvimento da cannabis, com controle artificial de luz, temperatura e umidade. O espaço reunia estufas, equipamentos de climatização e insumos agrícolas específicos para maximizar a produção. Os agentes também localizaram materiais usados na fabricação de haxixe e mudas obtidas por clonagem, técnica que permite multiplicar plantas com as mesmas características genéticas.

A investigação aponta que a estrutura era voltada para a produção de maconha com alta concentração de THC, substância responsável pelos principais efeitos psicoativos da droga. Todo o material foi apreendido, e a polícia trabalha para identificar os responsáveis pelo laboratório clandestino.

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