Como funcionava o laboratório sofisticado de maconha desmantelado pela Polícia do Rio

Uma casa em Seropédica, na Baixada Fluminense, escondia uma operação altamente estruturada de produção de maconha. No imóvel, policiais civis encontraram nesta sexta-feira, 10, um sistema projetado para controlar praticamente todas as etapas do cultivo, desde a reprodução das plantas até o processamento da droga. A descoberta ocorreu durante uma operação da 48ª DP (Seropédica), que investiga a atuação de um grupo envolvido na produção e distribuição de entorpecentes.

Segundo a Polícia Civil, o ambiente reproduzia condições ideais para o desenvolvimento da cannabis, com controle artificial de luz, temperatura e umidade. O espaço reunia estufas, equipamentos de climatização e insumos agrícolas específicos para maximizar a produção. Os agentes também localizaram materiais usados na fabricação de haxixe e mudas obtidas por clonagem, técnica que permite multiplicar plantas com as mesmas características genéticas.

A investigação aponta que a estrutura era voltada para a produção de maconha com alta concentração de THC, substância responsável pelos principais efeitos psicoativos da droga. Todo o material foi apreendido, e a polícia trabalha para identificar os responsáveis pelo laboratório clandestino.