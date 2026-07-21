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Como funcionava esquema que desviou R$ 45 milhões de clientes da Caixa, segundo a PF

Servidores públicos, contraventores e advogados são suspeitos de participar de fraudes

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 11h42 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h58
Sede da Caixa Econômica Federal
Sede da Caixa Econômica Federal. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Como funcionava esquema que desviou R$ 45 milhões de clientes da Caixa, segundo a PF Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal está nas ruas nesta terça-feira, 21, para aprofundar uma investigação sobre um esquema que teria desviado cerca de R$ 45 milhões de correntistas e beneficiários da Caixa Econômica Federal.

Uma força-tarefa de 120 policiais federais cumprem 25 mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Niterói (RJ), Cabo Frio (RJ), Indaiatuba (SP) e Salto (SP).

A ofensiva, batizada de Operação Infiltrados, tem na mira inclusive servidores públicos que, de acordo com a PF, seriam responsáveis por vazar informações privilegiadas. O esquema funcionou por meio do acesso a dados sigilosos, segundo as primeiras informações reunidas pelos investigadores. O dinheiro era desviado por meio de fraudes digitais.

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O grupo também teria conexão com contraventores. A Polícia Federal suspeita que os bicheiros facilitaram a corrupção de servidores públicos e a contratação de advogados para blindar o esquema de eventuais investigações.

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Os envolvidos podem responder por organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional.

Procurada por VEJA, a Caixa informou que colabora com a investigação e “monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos”. “Adicionalmente, a Caixa esclarece que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento”, diz a manifestação. 

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Caixa Econômica Federal
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