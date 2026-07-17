Como funcionava esquema de bicheiro para comprar apoio político no Rio, segundo a PF

Uma rede de empresas do setor gráfico, algumas sem estrutura compatível com os valores recebidos e registradas em nome de pessoas de baixo poder econômico, teria sido usada para fazer circular dinheiro da contravenção e financiar campanhas no Rio de Janeiro. Esse é o desenho do chamado “núcleo gráfico” da organização atribuída pela Polícia Federal ao bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, apontado como chefe da máfia dos cigarros.

De acordo com a investigação da Operação Unha e Carne, a engrenagem serviria para lavar dinheiro gerado pelo jogo do bicho e pelo comércio clandestino de cigarros e, depois, repassar verbas a campanhas eleitorais em troca de proteção política. A defesa de Adilsinho nega qualquer relação com as gráficas e afirma que ele jamais fez pagamentos a agentes públicos.

Planilhas apreendidas na casa de Adilsinho reforçaram as suspeitas. Uma delas reunia nomes de políticos e candidatos acompanhados de valores que somavam quase 22 milhões de reais. Outros dois documentos registravam cerca de 7,4 milhões de reais em pagamentos em espécie e transferências bancárias. Ao todo, os registros relacionavam aproximadamente 29,4 milhões de reais a autoridades fluminenses.

A PF confrontou as anotações com as prestações de contas apresentadas por candidatos ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e afirmou ter encontrado uma “perfeita convergência de dados”. A hipótese é a de que o bicheiro injetava dinheiro nas campanhas e, como contrapartida, os candidatos defenderiam os interesses do contraventor nos poderes Executivo e Legislativo.

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O núcleo de gráficas seria comandado pelo empresário Marcos Alexandre Barros Rodrigues, com a participação do ex-vereador Jefferson David Simplício, descrito como “testa de ferro”. A investigação cita seis empresas: Gráfica Editora Completa, Nova Visual Representações Gráficas, Apel Gráfica e Editora, Fast Gráfica e Editora, Paper Color Gráfica e Editora e INC Indústrias Gráficas e Editora.

De acordo com a PF, as companhias formaram um “emaranhado societário” que, embora aparentemente regular, teria funcionado como instrumento de lavagem. Os investigadores identificaram sócios formais sem patrimônio ou experiência empresarial compatíveis com a movimentação declarada. Além disso, não havia atividade nos endereços declarados das empresas.

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A Gráfica Editora Completa, por exemplo, prestou serviços a 73 candidatos em 2022 e recebeu 1,48 milhão de reais. Dois anos depois, atendeu a 74 campanhas e faturou 3,33 milhões de reais. Para os investigadores, o crescimento é incompatível com a capacidade operacional conhecida da companhia. A empresa estava formalmente registrada em nome de Jefferson Simplício, que segundo a Polícia Federal seria apenas o proprietário formal, no papel, enquanto Marcos Alexandre controlava de fato o negócio.

A situação da Nova Visual também chamou a atenção. A empresa movimentou 6,32 milhões de reais nas eleições de 2022. Seu único sócio formal é Walter Bandeira Crespo, motorista e beneficiário do auxílio emergencial em 2020. O e-mail da gráfica cadastrado na Receita Federal é o endereço eletrônico usado por empresas associadas a Marcos Alexandre, o que, para a PF, indica que ele é quem quem exercia o controle de fato da companhia.

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Antes da ascensão da Gráfica Editora Completa, a Apel Gráfica teria ocupado posição semelhante no esquema. A empresa recebeu aproximadamente 12,8 milhões de reais de campanhas nas eleições de 2016, 2018 e 2020. Segundo a investigação, a Completa assumiu o espaço da Apel a partir do pleito de 2022, sugerindo uma continuidade operacional mesmo com a mudança dos CNPJs.

Entre os políticos que declararam pagamentos às gráficas – são mais de 70 – estão o ex-governador Cláudio Castro, o ex-presidente da Assembleia Legislativa Rodrigo Bacellar e o ex-deputado federal Marco Antônio Cabral, todos investigados no inquérito. Castro repassou 467.000 reais à Gráfica Editora Completa. Marco Antônio pagou cerca de 350.900 reais à Apel em 2018 e, posteriormente, aproximadamente 471.700 reais à Nova Visual.

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A própria investigação ressalva que as contratações não comprovam, por si só, corrupção ou lavagem de dinheiro. Até porque há uma ampla lista de políticos que contraram essas gráficas, mas não são alvo da investigação. O que despertou a suspeita foi a combinação entre os fornecedores, as planilhas apreendidas com Adilsinho, o perfil econômico dos sócios, a aparente falta de capacidade operacional de parte das gráficas e os vínculos empresariais ocultos entre as companhias. O próximo passo da Polícia Federal é verificar quais serviços foram efetivamente prestados pelas gráficas.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da investigação, considerou os elementos suficientes para autorizar buscas e apreensões, prisões e o bloqueio de todo o dinheiro eventualmente encontrado nas contas das gráficas.