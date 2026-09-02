Como funciona o ‘golpe do nude’ em aplicativos de relacionamento

Uma mulher procurou a polícia depois de ser ameaçada por um homem com quem mantinha contato pela internet. Segundo o relato, ele pediu R$ 500 para não divulgar fotos íntimas da vítima e estabeleceu um prazo de 24 horas para o pagamento. Diante da ameaça, ela decidiu registrar a ocorrência do que ficou conhecido como “golpe do nude”.

O caso integra um tipo de extorsão que, de acordo com a Polícia Civil do Rio, tem sido praticado em aplicativos de relacionamento e redes sociais. A dinâmica envolve a aproximação dos criminosos com as vítimas e o pedido de imagens íntimas. Depois de obter o conteúdo, os suspeitos passam a usar a ameaça de divulgação das fotos para exigir dinheiro.

A orientação da Polícia Civil para quem for alvo desse tipo de abordagem é não fazer pagamentos e procurar uma delegacia. A corporação recomenda ainda guardar as informações relacionadas ao contato com o suspeito, como mensagens, áudios, capturas de tela, números de telefone, perfis e comprovantes de eventuais transferências.