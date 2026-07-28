Como foi o encontro de Juliano Cazarré em curso de masculinidade

Cerca de 600 pessoas, em sua maioria homens, se reuniram entre 24 a 26 de julho, no evento O Farol e a Forja, idealizado por Juliano Cazarré, realizado no Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, na zona sul de São Paulo. Ao longo de três dias, os participantes discutiram temas como espiritualidade, família, paternidade e outro que definiram como “crise da masculinidade”.

O ator descreveu o evento como dias de “incontáveis conversas”, “reflexões profundas” e que marcou histórias. “O Farol & Forja não foi apenas uma sequência de palestras. Foi um convite para homens que decidiram olhar para dentro, fortalecer suas convicções e assumir, com mais coragem, seu papel na profissão, na família, na fé e na sociedade”, escreveu Cazarré em uma publicação, adiantando que terá uma segunda edição.

“Que tudo o que foi vivido aqui não permaneça apenas na memória, mas se torne prática, compromisso e legado. O Farol & Forja termina hoje. Mas a missão que começou aqui continua a partir de agora”, completou.

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