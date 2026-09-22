Como FAB localizou helicóptero em que estava cantor Rick, morto em acidente em SC

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou nesta terça-feira, 22, que o helicóptero em que estava o cantor Rick, da dupla com Renner, foi avistado por um avião mobilizado nos esforços de resgate. Em nota, a FAB disse que a aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV) – Esquadrão Pelicano, avistou os destroços e direcionou outros veículos ao local.

Na sequência, o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, realizou as ações de investigação e planejamento para delimitar a área de maior probabilidade de localização da aeronave.

“Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em Brasília (DF), e do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V), órgão regional do CENIPA localizado em Canoas (RS), foram acionados nesta terça-feira (22/09) para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PP-MGR, em Urubici (SC)”, afirmou a FAB em comunicado.

“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por investigadores qualificados e credenciados que realizam a coleta e confirmação de dados, a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes”, continuou. “A investigação será concluída no menor prazo possível, considerando a complexidade da ocorrência e a necessidade de identificação dos possíveis fatores contribuintes.”

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Não houve sobreviventes. O piloto, o videomaker Paulo Soares, o empresário Bruno Avelar e Rick, cujo nome verdadeiro era Geraldo Antônio de Carvalho, morreram no acidente. A identidade da quinta vítima ainda não foi divulgada. O helicóptero havia sido emprestado pela JTA Empreendimentos E Urbanismo, do empresário José Antunes.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a empresa lamentou “profundamente o trágico acidente aéreo” e manifestou “sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas”, acrescentando: “Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos e desejamos força e conforto a todos os que enfrentam esta perda”.