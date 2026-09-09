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Brasil

Como está a disputa estadual no Espírito Santo, segundo pesquisa Real Time Big Data

Levantamento indica governador Ricardo Ferraço favorito à reeleição e ex-governador Renato Casagrade na liderança ao Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 09h19
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB); e o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos)
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB); e o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) (Giovani Pagotto/Governo do Espírito Santo/Wellington Abner/Assembléia Legislativa do ES/Divulgação)
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O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), é favorito à reeleição nas eleições estaduais que ocorrem em menos de trinta dias. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta quarta-feira, 9.

No primeiro turno, Ricardo Ferraço tem 43% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que pontua 33% entre o eleitorado capixaba. No limite da margem de erro, a vantagem do governador sobre o rival varia de 6 a 10 pontos percentuais (pp).

O deputado federal Helder Salomão (PT) aparece na sequência com 13% das intenções de voto, seguido por Breno Barcelos (Missão), com 2%, enquanto o candidato Rafael Demuner (UP) não pontuou na pesquisa. Votos brancos e nulos chegam a 6% do total e outros 3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Governador — Espírito Santo — 1º turno

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  • Ricardo Ferraço (MDB): 43%
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 33%
  • Helder Salomão (PT): 13%
  • Breno Barcelos (Missão): 2%
  • Rafael Demuner (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 6%
  • NS / NR: 3%

Ferraço também lidera os cenários de segundo turno no Espírito Santo, vencendo Pazolini por 49% a 38% dos votos e derrotando Salomão por 58% a 26% do eleitorado. Em confronto direto entre Pazolini e Salomão, o ex-prefeito ganharia com placar de 51% a 30%.

Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 1)

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  • Ricardo Ferraço (MDB): 49%
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 38%
  • Nulo / Branco: 8%
  • NS / NR: 5%

Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 2)

  • Ricardo Ferraço (MDB): 58%
  • Helder Salomão (PT): 26%
  • Nulo / Branco: 9%
  • NS / NR: 7%
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Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 3)

  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 51%
  • Helder Salomão (PT): 30%
  • Nulo / Branco: 9%
  • NS / NR: 10%

Já a corrida ao Senado pelo Espírito Santo é encabeçada por Renato Casagrande (PSB), ex-governador que deixou o cargo em abril, que lidera com 28% das intenções de voto capixabas. Ele é seguido pelo ex-prefeito de Colatina, Sergio Meneguelli (PSD), que tem 12% no levantamento.

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Senador — Espírito Santo

  • Renato Casagrande (PSB): 28%
  • Sergio Meneguelli (PSD): 12%
  • Evair de Melo (Republicanos): 9%
  • Fabiano Contarato (PT): 9%
  • Maguinha Malta (PL): 9%
  • Rose de Freitas (MDB): 9%
  • Marcos do Val (Avante): 5%
  • Leonardo Monjardim (Novo): 3%
  • Professor Fabian (PSol): 3%
  • Rodney Miranda (PRTB): 3%
  • Callegari (DC): 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS/NR: 5%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Espírito Santo entre os dias 4 e 8 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código ES-01967/2026.

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