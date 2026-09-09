Como está a disputa estadual no Espírito Santo, segundo pesquisa Real Time Big Data
Levantamento indica governador Ricardo Ferraço favorito à reeleição e ex-governador Renato Casagrade na liderança ao Senado
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), é favorito à reeleição nas eleições estaduais que ocorrem em menos de trinta dias. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta quarta-feira, 9.
No primeiro turno, Ricardo Ferraço tem 43% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que pontua 33% entre o eleitorado capixaba. No limite da margem de erro, a vantagem do governador sobre o rival varia de 6 a 10 pontos percentuais (pp).
O deputado federal Helder Salomão (PT) aparece na sequência com 13% das intenções de voto, seguido por Breno Barcelos (Missão), com 2%, enquanto o candidato Rafael Demuner (UP) não pontuou na pesquisa. Votos brancos e nulos chegam a 6% do total e outros 3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.
Governador — Espírito Santo — 1º turno
- Ricardo Ferraço (MDB): 43%
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 33%
- Helder Salomão (PT): 13%
- Breno Barcelos (Missão): 2%
- Rafael Demuner (UP): 0%
- Nulo/Branco: 6%
- NS / NR: 3%
Ferraço também lidera os cenários de segundo turno no Espírito Santo, vencendo Pazolini por 49% a 38% dos votos e derrotando Salomão por 58% a 26% do eleitorado. Em confronto direto entre Pazolini e Salomão, o ex-prefeito ganharia com placar de 51% a 30%.
Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 1)
- Ricardo Ferraço (MDB): 49%
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 38%
- Nulo / Branco: 8%
- NS / NR: 5%
Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 2)
- Ricardo Ferraço (MDB): 58%
- Helder Salomão (PT): 26%
- Nulo / Branco: 9%
- NS / NR: 7%
Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 3)
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 51%
- Helder Salomão (PT): 30%
- Nulo / Branco: 9%
- NS / NR: 10%
Já a corrida ao Senado pelo Espírito Santo é encabeçada por Renato Casagrande (PSB), ex-governador que deixou o cargo em abril, que lidera com 28% das intenções de voto capixabas. Ele é seguido pelo ex-prefeito de Colatina, Sergio Meneguelli (PSD), que tem 12% no levantamento.
Senador — Espírito Santo
- Renato Casagrande (PSB): 28%
- Sergio Meneguelli (PSD): 12%
- Evair de Melo (Republicanos): 9%
- Fabiano Contarato (PT): 9%
- Maguinha Malta (PL): 9%
- Rose de Freitas (MDB): 9%
- Marcos do Val (Avante): 5%
- Leonardo Monjardim (Novo): 3%
- Professor Fabian (PSol): 3%
- Rodney Miranda (PRTB): 3%
- Callegari (DC): 1%
- Nulo/Branco: 4%
- NS/NR: 5%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Espírito Santo entre os dias 4 e 8 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código ES-01967/2026.