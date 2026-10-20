Como está a disputa entre Celina Leão e Leandro Grass no DF, segundo nova pesquisa

A cinco dias do segundo turno de votação, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera a corrida à reeleição contra o ex-deputado Leandro Grass (PT). A nova pesquisa Real Time Big Data foi publicada nesta terça-feira, 20.

No cenário geral, Celina Leão tem 53% das intenções de voto contra 37% de Leandro Grass. Votos brancos e nulos somam 8% do total, e outros 2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Governador — Distrito Federal

Celina Leão (PP): 53%

Leandro Grass (PT): 37%

Nulo/Branco: 8%

NS / NR: 2%

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Considerando apenas os votos válidos (sem brancos, nulos e não-respondentes), a governadora chega a 59% do eleitorado distrital, ante 41% do ex-deputado petista.

Governador — Distrito Federal (votos válidos)

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Celina Leão (PP): 59%

Leandro Grass (PT): 41%

No primeiro turno de votação, realizado em 4 de outubro, Celina Leão recebeu 49,93% dos votos válidos, menos de um ponto percentual abaixo do necessário para vencer na primeira roda. Leandro Grass, por sua vez, conquistou 34,47% do voto distrital e avançou para o confronto direto contra a governadora.

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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Distrito Federal entre os dias 15 e 19 de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código DF-01691/2026.