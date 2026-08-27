Como está a corrida para governo e Senado no Espírito Santo, segundo pesquisa Real Time Big Data

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), é favorito à reeleição em 2026 e lidera no primeiro e no segundo turno contra o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quinta-feira, 27.

No primeiro turno, Ricardo Ferraço tem 42% das intenções de voto contra 33% de Lorenzo Pazolini, marcando vantagem de 5 a 9 pontos percentuais dentro da margem de erro. Na sequência, aparece o deputado federal Helder Salomão (PT), que tem 11% dos votos na pesquisa.

O engenheiro Breno Barcelos (Missão) tem 2% do eleitorado capixaba, enquanto o sindicalista Rafael Demuner (UP) não pontuou no levantamento. Votos brancos e nulos representam 8% do total, e outros 4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Governador — Espírito Santo — 1º turno

Ricardo Ferraço (MDB): 42%

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 33%

Helder Salomão (PT): 11%

Breno Barcelos (Missão): 2%

Rafael Demuner (UP): 0%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe/não respondeu: 4%

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No segundo turno, Ricardo Ferraço mantém a liderança, derrotando Pazolini ou Salomão com até 33 pontos de vantagem. Em confronto direto, o ex-prefeito da capital venceria o deputado petista por 49% a 30% das intenções de voto.

Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 1)

Ricardo Ferraço (MDB): 47%

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 37%

Nulo / Branco: 8%

Não sabe/não respondeu: 8%

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Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 2)

Ricardo Ferraço (MDB): 57%

Helder Salomão (PT): 24%

Nulo / Branco: 10%

Não sabe/não respondeu: 9%

Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 3)

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Lorenzo Pazolini (Republicanos): 49%

Helder Salomão (PT): 30%

Nulo / Branco: 10%

Não sabe/não respondeu: 11%

Senado: ex-governador é favorito e parlamentares no cargo têm dificuldade à reeleição

Já a corrida ao Senado é liderada pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB), com 30% das intenções de voto, e pelo deputado estadual Sergio Meneguelli (PSD), que tem 14% do eleitorado. Em 2026, há duas vagas em disputa para senador em cada estado e no Distrito Federal.

A pesquisa indica percalços para os senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos Do Val (Avante), cujos mandatos vencem no início de 2027, na disputa pela reeleição. Considerando o consolidado das respostas (cada eleitor poderia escolher até duas opções), Contarato tem 9% das intenções de voto, enquanto Do Val aparece com 3%.

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O terceiro senador capixaba, Magno Malta (PL), foi reeleito em 2022 e tem mandato previsto até 2031.

Senador — Espírito Santo

Renato Casagrande (PSB): 30%

Sergio Meneguelli (PSD): 14%

Rose de Freitas (MDB): 10%

Fabiano Contarato (PT): 9%

Maguinha Malta (PL): 9%

Evair de Melo (Republicanos): 6%

Leonardo Monjardim (Novo): 3%

Marcos do Val (Avante): 3%

Professor Fabian (PSol): 3%

Rodney Miranda (PRTB): 3%

Callegari (DC): 1%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 5%

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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Espírito Santo entre os dias 22 e 26 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código ES-05096/2026.