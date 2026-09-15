Como está a acirrada disputa pelo governo do Pará, segundo pesquisa Real Time Big Data
Levantamento indica governadora e ex-prefeito à beira do empate na corrida estadual; ex-governador é favorito ao Senado
A menos de três semanas das eleições estaduais de 2026, o cenário no Pará é de disputa acirrada entre a governadora Hana Ghassan (MDB) e o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Podemos). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta terça-feira, 15.
No primeiro turno, Hana Ghassan lidera com 40% das intenções de voto, seguida de perto por Daniel Santos, que tem 35% do eleitorado paraense. No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a vantagem da atual governadora sobre o ex-prefeito varia de 1 a 5 pontos.
Governador — Pará — 1º turno
- Hana Ghassan (MDB): 40%
- Daniel Santos (Podemos): 35%
- Araceli Lemos (PSOL): 3%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 8%
- NS / NR: 13%
A apertada disputa se reflete também na simulação de segundo turno. Em confronto direto, Hana Ghassan tem 42% do eleitorado ante 36% de Daniel Santos, o que equivale a uma diferença de 2 a 6 pontos percentuais no limite da margem.
Governador — Pará — 2º turno (cenário único)
- Hana Ghassan (MDB): 42%
- Daniel Santos (Podemos): 36%
- Nulo/Branco: 9%
- Não Sabe / Não Respondeu: 13%
Já na corrida ao Senado, a pesquisa indica um claro favorito entre os paraenses: o ex-governador Helder Barbalho (MDB), que lidera com 36% das intenções de voto.
A segunda vaga em jogo no Senado pelo Pará é alvo de uma briga apertada. Em seguida a Helder, empatam tecnicamente o deputado federal Éder Mauro (PL), o deputado estadual Chicão Melo (União Brasil) e o senador Zequinha Marinho (Podemos) — o ex-ministro Celso Sabino (PDT) também aparece com força na pesquisa.
Senador — Pará
- Helder Barbalho (MDB): 36%
- Delegado Éder Mauro (PL): 16%
- Chicão Melo (União Brasil): 13%
- Zequinha Marinho (Podemos): 13%
- Celso Sabino (PDT): 11%
- Livia Noronha (Solidariedade): 3%
- Conti (PSOL): 1%
- Gizelle Freitas (PSOL): 1%
- Breno Guimarães (Mobiliza): 0%
- Coronel Jonildo (DC): 0%
- Edlaine Rodrigues (Democrata): 0%
- Fernanda Lopes (UP): 0%
- Nulo/Branco: 3%
- NS/NR: 3%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Pará entre os dias 10 e 14 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PA-00415/2026.