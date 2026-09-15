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Como está a acirrada disputa pelo governo do Pará, segundo pesquisa Real Time Big Data

Levantamento indica governadora e ex-prefeito à beira do empate na corrida estadual; ex-governador é favorito ao Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 08h17
A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB); e o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (PSB)
A governadora do Pará, Hana Ghassan; e o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Rodrigo Pinheiro/Agência Pará/Prefeitura de Ananindeua/Divulgação)
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A menos de três semanas das eleições estaduais de 2026, o cenário no Pará é de disputa acirrada entre a governadora Hana Ghassan (MDB) e o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Podemos). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta terça-feira, 15.

No primeiro turno, Hana Ghassan lidera com 40% das intenções de voto, seguida de perto por Daniel Santos, que tem 35% do eleitorado paraense. No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a vantagem da atual governadora sobre o ex-prefeito varia de 1 a 5 pontos.

Governador — Pará — 1º turno

  • Hana Ghassan (MDB): 40%
  • Daniel Santos (Podemos): 35%
  • Araceli Lemos (PSOL): 3%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 8%
  • NS / NR: 13%

A apertada disputa se reflete também na simulação de segundo turno. Em confronto direto, Hana Ghassan tem 42% do eleitorado ante 36% de Daniel Santos, o que equivale a uma diferença de 2 a 6 pontos percentuais no limite da margem.

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Governador — Pará — 2º turno (cenário único)

  • Hana Ghassan (MDB): 42%
  • Daniel Santos (Podemos): 36%
  • Nulo/Branco: 9%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 13%

Já na corrida ao Senado, a pesquisa indica um claro favorito entre os paraenses: o ex-governador Helder Barbalho (MDB), que lidera com 36% das intenções de voto.

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A segunda vaga em jogo no Senado pelo Pará é alvo de uma briga apertada. Em seguida a Helder, empatam tecnicamente o deputado federal Éder Mauro (PL), o deputado estadual Chicão Melo (União Brasil) e o senador Zequinha Marinho (Podemos) — o ex-ministro Celso Sabino (PDT) também aparece com força na pesquisa.

Senador — Pará

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  • Helder Barbalho (MDB): 36%
  • Delegado Éder Mauro (PL): 16%
  • Chicão Melo (União Brasil): 13%
  • Zequinha Marinho (Podemos): 13%
  • Celso Sabino (PDT): 11%
  • Livia Noronha (Solidariedade): 3%
  • Conti (PSOL): 1%
  • Gizelle Freitas (PSOL): 1%
  • Breno Guimarães (Mobiliza): 0%
  • Coronel Jonildo (DC): 0%
  • Edlaine Rodrigues (Democrata): 0%
  • Fernanda Lopes (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS/NR: 3%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Pará entre os dias 10 e 14 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PA-00415/2026.

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