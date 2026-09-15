Como está a acirrada disputa pelo governo do Pará, segundo pesquisa Real Time Big Data

A menos de três semanas das eleições estaduais de 2026, o cenário no Pará é de disputa acirrada entre a governadora Hana Ghassan (MDB) e o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Podemos). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta terça-feira, 15.

No primeiro turno, Hana Ghassan lidera com 40% das intenções de voto, seguida de perto por Daniel Santos, que tem 35% do eleitorado paraense. No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a vantagem da atual governadora sobre o ex-prefeito varia de 1 a 5 pontos.

Governador — Pará — 1º turno

Hana Ghassan (MDB): 40%

Daniel Santos (Podemos): 35%

Araceli Lemos (PSOL): 3%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 8%

NS / NR: 13%

A apertada disputa se reflete também na simulação de segundo turno. Em confronto direto, Hana Ghassan tem 42% do eleitorado ante 36% de Daniel Santos, o que equivale a uma diferença de 2 a 6 pontos percentuais no limite da margem.

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Governador — Pará — 2º turno (cenário único)

Hana Ghassan (MDB): 42%

Daniel Santos (Podemos): 36%

Nulo/Branco: 9%

Não Sabe / Não Respondeu: 13%

Já na corrida ao Senado, a pesquisa indica um claro favorito entre os paraenses: o ex-governador Helder Barbalho (MDB), que lidera com 36% das intenções de voto.

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A segunda vaga em jogo no Senado pelo Pará é alvo de uma briga apertada. Em seguida a Helder, empatam tecnicamente o deputado federal Éder Mauro (PL), o deputado estadual Chicão Melo (União Brasil) e o senador Zequinha Marinho (Podemos) — o ex-ministro Celso Sabino (PDT) também aparece com força na pesquisa.

Senador — Pará

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Helder Barbalho (MDB): 36%

Delegado Éder Mauro (PL): 16%

Chicão Melo (União Brasil): 13%

Zequinha Marinho (Podemos): 13%

Celso Sabino (PDT): 11%

Livia Noronha (Solidariedade): 3%

Conti (PSOL): 1%

Gizelle Freitas (PSOL): 1%

Breno Guimarães (Mobiliza): 0%

Coronel Jonildo (DC): 0%

Edlaine Rodrigues (Democrata): 0%

Fernanda Lopes (UP): 0%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 3%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Pará entre os dias 10 e 14 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PA-00415/2026.