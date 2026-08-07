Com ventos de 84 km/h, Rio entra em estágio 3 e emite ‘alerta extremo’; veja recomendações

O Centro de Operações do Rio de Janeiro (COR) informou que o município entrou em estágio três, quando há ocorrência de alto impacto, nesta sexta-feira, 7, em meio à previsão de ventos de até 90 km/h. Um “alerta extremo” foi disparado para celulares na capital, Costa Verde e Baixada Fluminense. Rajadas moderadas a muito fortes podem atingir o estado como um todo nas próximas horas, principalmente em regiões próximas ao litoral.

O estágio é o terceiro nível em uma escala que vai até cinco. Já o alerta extremo, enviado aos smartphones, é um recurso utilizado pela Defesa Civil para enviar avisos graves durante emergências. O comunicado emitido nesta sexta recomenda a antecipação do retorno para casa e reforça a previsão de ventos fortes.

Em meio aos alertas, todas as aulas em escolas da rede pública municipal foram suspensas. O governo do Rio decretou ponto facultativo, e servidores públicos foram liberados a a partir das 13h. Parques urbanos e naturais também foram fechados.

Veja abaixo as recomendações do COR:

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– Não se desloque pelas regiões mais afetadas;

– Evite áreas obstruídas por conta de quedas de árvores;

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– Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

– Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

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– Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo COR.Rio;

– Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

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– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Transporte público

O MetrôRio aumentou o fluxo de trens às 13 horas, com o objetivo de atender ao fluxo de pessoas voltando para casa. Até o momento da publicação desta matéria, as linhas operam normalmente. O VLT também antecipou o horário de pico.

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Manhã marcada por ventania

Durante a manhã, ventos moderados e fortes foram registrados em pontos da Costa Verde e da capital. O Instituto Nacional de Meteorologia mediu ventos acima de 50 km/h em diversas regiões do estado, como Angra dos Reis (84,7 km/h às 10:33), Paraty (72,5 km/h às 10:00), Marambaia (61,2 km/h às 11:00), Vila Militar (54 km/h às 12:00), Forte de Copacabana (53,3 km/h às 11:00) e Seropédica (49,3 km/h às 12:00).