Com Mossoró em primeiro, ranking lista dez cidades violentas no Brasil

Entre as 50 cidades mais violentas do mundo em 2022, dez são brasileiras, sendo nove na região Nordeste e uma na região Norte, de acordo com a ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal. De acordo com o relatório, o município mais violento do Brasil é Mossoró, no Rio Grande do Norte, que registrou 167 homicídios no ano passado, o que resultou em uma taxa de 63,2 mortes por 100 mil habitantes, ficando na 11ª posição do ranking geral. Em primeiro lugar ficou a cidade mexicana de Colima, que totalizou assombrosos 601 homicídios no ano passado, o equivalente a 181,94 assassinatos por 100 mil habitantes.

Os dados posicionam o Brasil em um lamentável segundo lugar no ranking de países com mais violência urbana, atrás apenas do México, que soma 17 cidades no ranking e ocupa as dez primeiras posições entre as 50 listadas. Os números hediondos no México, contudo, não amenizam a grave crise de segurança pública nas cidades brasileiras; a média de homicídios em Mossoró é de praticamente um caso a cada dois dias. Chama a atenção o salto da violência no município potiguar em relação a 2021, quando contabilizou 54,64 assassinatos por 100 mil habitantes e ficou em 20º lugar no ranking geral. Naquele ano, 11 cidades brasileiras figuraram na tabela — em primeiro lugar no país e 12º na relação geral ficou Feira de Santana, na Bahia, que registrou 61,21 homicídios por 100 mil habitantes.

Um fator que aproxima Brasil e México e ajuda a explicar a violência nos dois países é o narcotráfico, que tem forte atuação nas zonas urbanas — frequentemente, disputas entre facções rivais e rebeliões em presídios resultam em dezenas de mortes. Nos últimos dias, Rio Grande do Norte foi palco de ataques a órgãos e espaços públicos promovidos por grupos criminosos descontentes com o tratamento recebido por seus membros nos presídios do estado — a violência obrigou a governadora Fátima Bezerra (PT) a pedir ajuda federal. Em 2017, uma rebelião no presídio de Alcaçuz, motivada por rixa entre facções, deixou 26 mortos, sendo 15 decapitados. A cidade de Mossoró é sede de uma penitenciária federal.

Por outro lado, o relatório da ONG aponta que países que adotaram políticas de segurança mais rígidas, como Brasil, Guatemala, El Salvador e Honduras, vêm registrando uma lenta melhora no cenário de violência em relação aos anos anteriores. Desde 2018, o Brasil passou de 14 para dez cidades no ranking, ao passo que o México subiu de 15 para 17 municípios no mesmo período — fato que a ONG atribui às políticas implementadas pelo presidente Manuel López Obrador que são consideradas coniventes com o crime organizado.

Confira abaixo as cidades brasileiras que integram a lista, suas posições no ranking e suas taxas de homicídios por 100 mil habitantes:

11ª: Mossoró (RN) – 63,21

19ª: Salvador (BA) – 56,68

21ª: Manaus (AM) – 50,66

22ª: Feira de Santana (BA) – 50,11

26ª: Vitória da Conquista (BA) – 47,48

28ª: Natal (RN) – 45,06

31ª: Fortaleza (CE) – 42,63

35ª: Recife (PE) – 39,89

36ª: Maceió (AL) – 39,45

40º: Teresina (PI) – 37,30