Com mapa digital de crimes, interior de SP registra queda nos homicídios e latrocínios até setembro

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O interior de São Paulo registrou uma queda notável nas taxas de homicídios dolosos e latrocínios, segundo dados exclusivos do Radar. De janeiro a setembro, as mortes intencionais diminuíram em 18 ocorrências em comparação com o ano anterior. O governo atribui essa melhora a investimentos em segurança e ao uso da plataforma SP Vida, que otimiza a atuação policial. Descubra como essa estratégia tem transformado a segurança na região.

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O interior de São Paulo registrou queda nas taxas de homicídios dolosos e latrocínios, de acordo com dados obtidos com exclusividade pelo Radar. De janeiro a setembro, as mortes intencionais totalizaram 1 035 ocorrências, frente às 1 053 do mesmo período de 2025 — ou seja, 18 a menos. No mês passado, foram registrados 114 casos dessa natureza.

Já os roubos seguidos de morte, no interior paulista, somaram três casos em setembro, ante 4 em igual etapa do período anterior. Os episódios de latrocínio recuaram de 44 nos nove primeiros meses de 2025 para 36 ocorrências registradas na mesma base de comparação de 2026.

Para o governo do Estado, as baixas nos números estão atreladas aos investimentos nas forças de segurança. Entre os recursos tecnológicos destaca-se a plataforma SP Vida, sistema que integra informações detalhadas sobre os delitos, o que inclui localização geográfica, motivações e perfis dos envolvidos. A partir da análise dessa base referencial, os agentes mapeiam regiões com maior incidência criminal, o que conduz as diligências a uma maior assertividade.

Ao Radar, o secretário de Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, reforçou a crença no modelo: “Os dados são fundamentais para orientar o trabalho das nossas polícias. Com ferramentas como o SP Vida, conseguimos identificar áreas que exigem maior atenção, compreender a dinâmica dos crimes e direcionar as ações de prevenção e o policiamento de forma estratégica. Nosso objetivo é proteger vidas e reduzir cada vez mais os crimes contra a vida em todo o estado”, defende o titular da pasta.