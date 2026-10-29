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Com mapa digital de crimes, interior de SP registra queda nos homicídios e latrocínios até setembro

Dados obtidos pelo Radar mostram recuo nos indicadores do acumulado do ano; governo aposta no sistema SP Vida para direcionar ações policiais

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 19h35
Policiais militares em São Paulo
Policiais militares em São Paulo (Governo de SP/Divulgação)
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O interior de São Paulo registrou queda nas taxas de homicídios dolosos e latrocínios, de acordo com dados obtidos com exclusividade pelo Radar. De janeiro a setembro, as mortes intencionais totalizaram 1 035 ocorrências, frente às 1 053 do mesmo período de 2025 — ou seja, 18 a menos. No mês passado, foram registrados 114 casos dessa natureza.

Já os roubos seguidos de morte, no interior paulista, somaram três casos em setembro, ante 4 em igual etapa do período anterior. Os episódios de latrocínio recuaram de 44 nos nove primeiros meses de 2025 para 36 ocorrências registradas na mesma base de comparação de 2026.

Para o governo do Estado, as baixas nos números estão atreladas aos investimentos nas forças de segurança. Entre os recursos tecnológicos destaca-se a plataforma SP Vida, sistema que integra informações detalhadas sobre os delitos, o que inclui localização geográfica, motivações e perfis dos envolvidos. A partir da análise dessa base referencial, os agentes mapeiam regiões com maior incidência criminal, o que conduz as diligências a uma maior assertividade.

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Ao Radar, o secretário de Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, reforçou a crença no modelo: “Os dados são fundamentais para orientar o trabalho das nossas polícias. Com ferramentas como o SP Vida, conseguimos identificar áreas que exigem maior atenção, compreender a dinâmica dos crimes e direcionar as ações de prevenção e o policiamento de forma estratégica. Nosso objetivo é proteger vidas e reduzir cada vez mais os crimes contra a vida em todo o estado”, defende o titular da pasta.

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