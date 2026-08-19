É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Brasil

Com mais de duas décadas, projeto de Niemeyer ganha vida no Amazonas

A Oca será o principal marco arquitetônico do Parque Encontro das Águas Rosa Almeida, na zona Leste de Manaus

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 15h00 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h48
Vista aérea de um complexo turístico com jardins coloridos, edifícios brancos e um telhado amarelo em forma de vela, à beira de um rio azul escuro. Ao fundo, um rio de água barrenta encontra o rio azul, formando o Encontro das Águas. Um barco branco navega no rio azul. No canto inferior direito, o logotipo da AGC
Projeto de Niemeyer em Manaus: mais de 20 anos de gestação - (Prefeitura de Manaus/Divulgação)
Continua após publicidade
Com mais de duas décadas, projeto de Niemeyer ganha vida no Amazonas Priorizar nos meus resultados Google

Uma grande obra de Oscar Niemeyer começa a ganhar forma diante de um dos cenários mais emblemáticos da Amazônia e eleva o patamar do processo de requalificação urbana de Manaus. Projetada há mais de duas décadas e prevista para ser concluída ainda neste ano, a Oca será o principal marco arquitetônico do Parque Encontro das Águas Rosa Almeida, na zona Leste da capital, de frente para o ponto em que as águas escuras do rio Negro encontram as barrentas do Solimões. A obra chega em um momento de transformação da cidade, que vem recuperando espaços públicos e o Centro Histórico com o objetivo de ampliar sua vocação turística e a qualidade de vida, aproveitando um patrimônio que nenhuma intervenção urbana é capaz de criar: sua extraordinária geografia. Mirantes, áreas de convivência, imóveis históricos recuperados e novos equipamentos culturais procuram aproximar novamente Manaus de seus rios.

O projeto de Niemeyer nasceu em 2005, durante a gestão do então prefeito Serafim Corrêa, que convidou o arquiteto a criar um espaço para valorizar o Encontro das Águas. Niemeyer, então com 97 anos, encontrou na própria paisagem a inspiração para o desenho. “A Amazônia é um lugar fantástico, tem o rio, o encontro dos rios”, disse na época. A obra, inicialmente chamada de Memorial Encontro das Águas, deveria ter sido inaugurada em 2006, mas esbarrou na falta de recursos e acabou atravessando sucessivas administrações sem sair do papel. Retomado pela atual gestão, o desenho original foi atualizado e incorporado a um projeto urbanístico mais amplo.

Com mais de 120.000 metros quadrados, o Parque Encontro das Águas Rosa Almeida terá áreas verdes, trilhas, espaços de contemplação e convivência, restaurante, quiosques e mirante. No centro do conjunto está a Oca, uma construção de concreto marcada por duas grandes lâminas que se projetam para o alto e simbolizam os rios Negro e Solimões. A própria arquitetura, portanto, nasce da paisagem que a cerca e procura transformar o fenômeno natural em experiência cultural.

“Manaus já é conhecida pela força da natureza. Damos a essa potência uma nova dimensão de cultura, arquitetura e experiência urbana”, diz o prefeito Renato Junior. Primeira obra de Niemeyer no Amazonas, a Oca acrescenta à transformação urbana da capital a assinatura de um dos arquitetos mais importantes do mundo e ajuda a projetar o novo equipamento público como uma referência internacional de arquitetura, turismo e requalificação sustentável.

Siga
Publicidade
TAGS:
Arquitetura
Manaus
Oscar Niemeyer
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).