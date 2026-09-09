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Brasil

Com caos instalado, STF deixa crise das mensagens de Vorcaro e Moraes de lado

Em vez de discutir os fatos concretos descobertos pela Polícia Federal, STF mergulha em guerrilha que ajuda a desviar o foco do escândalo do Banco Master

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 09h49
Montagem com dois homens em close-up: à esquerda, um homem calvo de terno e gravata vermelha, com expressão séria; à direita, um homem barbudo de cabelo escuro penteado para trás, vestindo camisa branca e blazer escuro, com leve sorriso
O ministro Alexandre de Moraes, do STF; e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master (Divulgação/Reprodução)
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A guerra de decisões que tragou o STF nesta quarta-feira deixou no passado as graves revelações do relatório da Polícia Federal sobre relações de Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, com o chefe da PGR, Paulo Gonet, e com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Nesta terça, o ministro André Mendonça decidiu afastar o chefe da PF do cargo.

Nesta quarta, o ministro Flávio Dino decidiu reintegrar o chefe da PF ao cargo.

Quem tem mais poder? Qual decisão vale mais? Andrei Rodrigues está dentro ou fora da PF?

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Com o caos instalado na Corte, o presidente do tribunal, Edson Fachin, será cobrado a usar a sessão desta quarta-feira para tentar encontrar algum tipo de saída.

Dino é da Primeira Turma. Tomou decisão interferindo num julgamento em curso na Segunda Turma.

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O país, assombrado com o que se passa no STF, aguarda os novos capítulos da crise.

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