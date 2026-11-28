Com aval de Bolsonaro, Valdemar se reúne com Lula na terça-feira
Dirigente deve reforçar que o PL fará oposição ao petista, mas que quer orientar os correligionários a apoiarem medidas que contribuirão com o avanço do país
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, se reunirá na próxima terça-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada.
O dirigente do PL teve o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro para o encontro com o petista.
No encontro, Valdemar deve reforçar que o PL fará oposição a Lula, mas que quer orientar os correligionários a apoiarem medidas que contribuirão com o avanço do país.