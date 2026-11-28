O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, se reunirá na próxima terça-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada.

O dirigente do PL teve o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro para o encontro com o petista.

No encontro, Valdemar deve reforçar que o PL fará oposição a Lula, mas que quer orientar os correligionários a apoiarem medidas que contribuirão com o avanço do país.