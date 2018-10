CNT/MDA Bolsonaro tem 42,6% de votos válidos e disputa 2º turno com Haddad

O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, lidera a corrida eleitoral com 36,7% (42,6% dos votos válidos), segundo pesquisa CNT/MDA divulgada no início da tarde deste sábado. Se a eleição fosse hoje, o candidato iria para um segundo turno com o petista Fernando Haddad, que caiu para 24,0% (27,8% dos votos válidos). Os votos válidos excluem os brancos e nulos.

Em terceiro lugar está Ciro Gomes (PDT), citado por 9,9% dos entrevistados (11,5% dos votos válidos). Geraldo Alckmin (PSDB) aparece com 5,8% (6,7% dos votos válidos), João Amoêdo (Novo) tem 2,3% e Marina Silva (Rede) ficou com 2,2%. Alvaro Dias (Podemos) tem 1,7%, Henrique Meirelles (MDB),1,6%, e Cabo Daciolo (Patriota) tem 1,3%. Guilherme Boulos (PSOL), João Goulart Filho (PPL), Vera Lúcia (PSTU) e José Maria Eymael (DC) não pontuaram. Branco e nulos somaram 7,8% e os indecisos ficaram em 6,0%.

Vale notar que essa pesquisa demonstra uma arrancada de 8,5 pontos porcentuais de Bolsonaro em relação à pesquisa CNT/MDA anterior, divulgada em 30 de setembro. Haddad, por sua vez, caiu dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2,2 pontos porcentuais para mais, ou para menos. Na ocasião anterior, o candidato do PSL tinha 28,2% das intenções de voto e Fernando Haddad 25,2%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 5 de outubro de 2018. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 Unidades Federativas, das cinco regiões do país. A pesquisa tem 95% de nível de confiança e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sob o número BR-04819/2018.

Segundo Turno

Em simulação de segundo turno, Jair Bolsonaro venceria Fernando Haddad, caso a eleição fosse hoje, por 45,2% a 38,7%. Jair Bolsonaro também venceria Geraldo Alckmin e aparece em empate técnico contra Ciro Gomes. Fernando Haddad perderia para Ciro Gomes, em eventual segundo turno e aparece empatado com Geraldo Alckmin.