Classe D foi a que menos acessou serviços contra a violência na pandemia

6 out 2021, 13h46

Por Sabrina Brito 6 out 2021, 13h46

Uma nova pesquisa, realizada pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal junto ao Kantar, revelou que, no Brasil, os serviços de proteção contra violência (como aqueles oferecidos pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público) foram pouco acessados durante a pandemia, ainda que o número de denúncias tenha aumentado significativamente. Além disso, a classe D foi a que menos buscou esse tipo de serviço no período.

De acordo com o levantamento, entre todas as classes sociais, a procura por serviços de prevenção à violência ficou abaixo dos 15%, taxa considerada bastante pequena. Entre as classes B2 Interior e D, consideradas mais baixas, a demanda foi de somente 8% e 6%, respectivamente.

O estudo menciona que uma das hipóteses que explicaria os resultados seria a dificuldade de acesso ou o desconhecimento dessas políticas protetoras por parte da população, sobretudo a porção mais vulnerável.

Uma possível solução seria fortalecer os programas de visitação domiciliar, por meio dos quais famílias podem ser apresentadas a esses serviços e ganhar recursos em casos de violência. Atualmente, o acesso a esses programas ficou na casa dos 20% entre todas as classes sociais.

Em tempos de pandemia, nos quais a incidência de casos de violência doméstica cresceu, segundo estudos, seria de se esperar que a demanda por ajuda do Ministério Público ou até do Conselho Tutelar, em casos envolvendo crianças ou adolescentes, cresceria. Entretanto, conforme aponta a pesquisa, o pouco conhecimento acerca dos serviços públicos oferecidos pode ter prejudicado a busca por ajuda nessas situações.