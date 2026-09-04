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Ciro oscila para baixo e volta a empatar com Elmano no Ceará, indica AtlasIntel

Nomes apoiados por Lula são favoritos ao Senado na corrida local, aponta pesquisa divulgada nesta sexta-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 17h50 | Atualizado em 4 set 2026, 17h50
Ciro Gomes, à esquerda, com camisa azul, e um homem de barba grisalha, à direita, com camisa branca, falando ao microfone
O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB); e o governador Elmano de Freitas (PT) (Redes sociais/Reprodução)
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Ciro oscila para baixo e volta a empatar com Elmano no Ceará, indica AtlasIntel Priorizar nos meus resultados Google

A exatamente um mês do primeiro turno das eleições, o acirrado cenário eleitoral no Ceará volta a ser de impasse entre Ciro Gomes (PSDB) e Elmano de Freitas (PT). O ex e o atual governador aparecem tecnicamente empatados em nova pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 4.

No primeiro turno, Ciro Gomes tem 48,4% das intenções de voto contra 45,8% de Elmano de Freitas — a situação configura empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. O tucano aparecia na liderança fora da margem na pesquisa AtlasIntel anterior, realizada em agosto, mas oscilou 0,9 ponto para baixo enquanto o rival petista variou 1,2 ponto para cima.

Os demais candidatos somam 1,5% do eleitorado cearense, sendo que os nomes do PCO e PSTU não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 1,2% do total e outros 3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Governador — Ceará — 1º turno

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  • Ciro Gomes (PSDB): 48.4%
  • Elmano de Freitas (PT): 45.8%
  • Delegado Huggo (Missão): 1.0%
  • Vera Lúcia (Novo): 0.3%
  • Serley Leal (UP): 0.2%
  • Ieri Braga (PCO): 0.0%
  • Zé Batista (PSTU): 0.0%
  • Voto branco/nulo: 1.2%
  • Não sei: 3.0%

No segundo turno, o retrato é ligeiramente mais favorável a Ciro, mas permanece o empate técnico. O ex-governador aparece com 50% das intenções de voto, enquanto Elmano de Freitas tem 46,1% do eleitorado.

Governador — Ceará — 2º turno

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  • Ciro Gomes (PSDB): 50.0%
  • Elmano de Freitas (PT): 46.1%
  • Não sei: 2.5%
  • Voto branco/nulo: 1.4%

Aliados de Lula são favoritos ao Senado pelo Ceará

Enquanto o governador petista enfrenta dificuldades na disputa pela reeleição, o panorama para o Senado no Ceará é mais favorável à base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Encabeçando a pesquisa AtlasIntel estão o senador Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro, e a deputada federal Luizianne Lins (Rede), ambos disputando a vaga na chapa do governo federal.  Na sequência aparecem o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e o deputado federal Alcides Fernandes (PL).

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Senador — Ceará

  • Cid Gomes (PSB): 24.4%
  • Luizianne (Rede): 24.2%
  • Capitão Wagner (União Brasil): 19.1%
  • Alcides Fernandes (PL): 15.7%
  • Catarina Matos (UP): 2.3%
  • Guilherme Theophilo (Novo): 0.8%
  • Lino Alves (PCO): 0.3%
  • Reginaldo (PSTU): 0.2%
  • Voto branco/nulo: 4.9%
  • Não sei: 8%

Além de Cid, a outra vaga em jogo no Senado é de Sargento Reginauro (PSDB), suplente que assumiu o cargo em agosto após a renúncia do titular, Eduardo Girão (Novo), para disputar a eleição federal como vice de Romeu Zema (Novo).

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A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.834 pessoas no Ceará entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código CE-02357/2026.

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