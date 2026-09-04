Ciro oscila para baixo e volta a empatar com Elmano no Ceará, indica AtlasIntel

A exatamente um mês do primeiro turno das eleições, o acirrado cenário eleitoral no Ceará volta a ser de impasse entre Ciro Gomes (PSDB) e Elmano de Freitas (PT). O ex e o atual governador aparecem tecnicamente empatados em nova pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 4.

No primeiro turno, Ciro Gomes tem 48,4% das intenções de voto contra 45,8% de Elmano de Freitas — a situação configura empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. O tucano aparecia na liderança fora da margem na pesquisa AtlasIntel anterior, realizada em agosto, mas oscilou 0,9 ponto para baixo enquanto o rival petista variou 1,2 ponto para cima.

Os demais candidatos somam 1,5% do eleitorado cearense, sendo que os nomes do PCO e PSTU não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 1,2% do total e outros 3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Governador — Ceará — 1º turno

Continua após a publicidade

Ciro Gomes (PSDB): 48.4%

Elmano de Freitas (PT): 45.8%

Delegado Huggo (Missão): 1.0%

Vera Lúcia (Novo): 0.3%

Serley Leal (UP): 0.2%

Ieri Braga (PCO): 0.0%

Zé Batista (PSTU): 0.0%

Voto branco/nulo: 1.2%

Não sei: 3.0%

No segundo turno, o retrato é ligeiramente mais favorável a Ciro, mas permanece o empate técnico. O ex-governador aparece com 50% das intenções de voto, enquanto Elmano de Freitas tem 46,1% do eleitorado.

Governador — Ceará — 2º turno

Continua após a publicidade

Ciro Gomes (PSDB): 50.0%

Elmano de Freitas (PT): 46.1%

Não sei: 2.5%

Voto branco/nulo: 1.4%

Aliados de Lula são favoritos ao Senado pelo Ceará

Enquanto o governador petista enfrenta dificuldades na disputa pela reeleição, o panorama para o Senado no Ceará é mais favorável à base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Encabeçando a pesquisa AtlasIntel estão o senador Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro, e a deputada federal Luizianne Lins (Rede), ambos disputando a vaga na chapa do governo federal. Na sequência aparecem o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e o deputado federal Alcides Fernandes (PL).

Continua após a publicidade

Senador — Ceará

Cid Gomes (PSB): 24.4%

Luizianne (Rede): 24.2%

Capitão Wagner (União Brasil): 19.1%

Alcides Fernandes (PL): 15.7%

Catarina Matos (UP): 2.3%

Guilherme Theophilo (Novo): 0.8%

Lino Alves (PCO): 0.3%

Reginaldo (PSTU): 0.2%

Voto branco/nulo: 4.9%

Não sei: 8%

Além de Cid, a outra vaga em jogo no Senado é de Sargento Reginauro (PSDB), suplente que assumiu o cargo em agosto após a renúncia do titular, Eduardo Girão (Novo), para disputar a eleição federal como vice de Romeu Zema (Novo).

Continua após a publicidade

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.834 pessoas no Ceará entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código CE-02357/2026.