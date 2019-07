Casa Graviola

A marca surgiu de um food truck de comida saudável. Em 2016, nasceu o primeiro restaurante, que hoje aposta no modelo de franquia: já são três unidades no Rio. Do café da manhã ao jantar, o menu contempla ingredientes orgânicos e opções veganas, como a salada de abacate com abóbora, gengibre e cebola-roxa (R$ 29,00) e o nhoque de raízes com pesto (R$ 44,00). Quem come carnes brancas pode abrir os trabalhos com salmão semicru, folhas, mel e parmesão, e seguir com salpicão de frango, no qual a maionese é substituída por creme de inhame (R$ 39,90). Avenida Olegário Maciel, 260-B, Barra, ☎ 3435-2574 (40 lugares). 11h30/21h30 (dom. 9h/20h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $

Naturalie Bistrô (campeão de 2019)

A proposta é aliar alimentação saudável com boa gastronomia na mesma garfada. Para isso, a jovem chef Nathalie Passos, formada no Natural Gourmet Institute, em Nova York, dá preferência a ingredientes orgânicos e sazonais, garimpados de pequenos produtores e entregues diariamente. Eles entram em criativas receitas vegetarianas, disponíveis no casarão de Botafogo e, mais recentemente, numa simpática lojinha de Ipanema com serviço de takeaway. Vale abrir os trabalhos com o milho com creme de páprica e “queijo ralado” de amêndoas (R$ 18,90) ou o peixinho da horta, plantinha carnuda, empanada e servida ao molho de páprica e limão (R$ 15,90). Assim como a feijoada vegana, um encorpado caldo feito com o grão vermelho, tofu e abóbora (R$ 37,90), o nhoque no molho bechamel de castanhas e pesto de manjericão (R$ 38,90) promete deixar boas recordações até para o mais fanático dos carnívoros. Rua Visconde de Caravelas, 11, Botafogo, ☎ 2537-7443 (80 lugares). 11h30/16h (fecha dom.); Rua Aníbal de Mendonça, 55, Ipanema, ☎ 2512-1315 (32 lugares). 11h30/17h. Aberto em 2015. Aqui tem iFood. $

.Org Bistrô

A casa da chef Tati Lund é fruto de muita pesquisa e do uso de ingredientes 100% orgânicos, locais, sazonais, frescos e não processados em receitas de roupagem contemporânea. Na varanda, uma horta viva reúne diversas espécies de pancs (plantas alimentícias não convencionais). Louças garimpadas ao redor do mundo e flores comestíveis emolduram criações como o ceviche verde, que traz cogumelos em leite de tigre de coentro, acompanhados por crocante de tapioca com algas (R$ 32,00). Outra pedida, o sushi vegano é feito com arroz negro, melancia maçaricada, creme de wasabi, “poeira” de nori, gengibre caramelado e gergelim (R$ 28,00, quatro unidades). À noite faz sucesso a pizza brotinho com massa de batata-doce, coberta por molho de tomate, queijo vegano e “peperone”, elaborado com beterraba defumada (R$ 38,50). Avenida Olegário Maciel, 175-G, Barra, ☎ 2493-1791 (60 lugares). 12h/22h (seg. a qua. até 20h; fecha dom.). Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$

Prana

A marca encerrou as atividades da matriz, no Cosme Velho, e passou a abrir para almoço e jantar o endereço do Jardim Botânico. Diariamente, o chef Marcos Freitas elabora dois pratos (R$ 39,00 cada um), sempre com uma opção vegana, com salada incluída no preço. É recorrente o pad thai de cogumelos ao molho de tamarindo e melado. À noite, a varanda se transforma em pizzaria, com sete sabores disponíveis, todos a R$ 45,00 (ou R$ 55,00 para pedidos com mussarela vegana). O disco de legumes na brasa com mussarela de búfala e pesto de tomilho figura entre as sugestões. Rua Lopes Quintas, 37, Jardim Botânico, ☎ 2294-9887 (50 lugares). 12h/16h e 19h/23h (fecha dom.). Aberto em 2014. Aqui tem iFood. $

Yasai Natural Sushi

Formada pelo Natural Gourmet Institute, de Nova York, a chef paulistana Natalia Luglio criou um cardápio vegano de inspiração oriental. A berinjela crocante com molho picante de amendoim (R$ 14,90) é uma sugestão de início. Na ala dos sushis e makimonos, pode-se escolher entre quatro tipos de arroz: branco, rosa, negro integral e de couve-flor. O destaque fica com o yasai roll (R$ 10,90, quatro unidades) — arroz, abóbora, amendoim, queijo chèvre vegano e sagu de cúrcuma e beterraba. Receitas como o feijão-azuqui com legumes, arroz negro com coco, tofu e espinafre no alho (R$ 26,90) são servidas em bowls. Rua Aníbal de Mendonça, 55, loja E, Ipanema, ☎ 3322-3686 (29 lugares). 11h30/23h (seg., ter. e dom. 12h/20h). Aberto em 2019. $