Cinco pessoas são baleadas em bloco de Carnaval na Berrini, em São Paulo

Cinco pessoas foram baleadas neste domingo, 16, durante passagem de blocos de pré-Carnaval na Avenida Luís Carlos Berrini, no bairro do Brooklyn, na zona sul de São Paulo. A ocorrência foi apresentada ao 27º Distrito Policial (Campo Belo), que confirmou a VEJA que um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto e efetuou os disparos.

As pessoas atingidas foram socorridas e levadas a hospitais da região. O incidente ocorreu por volta das 17h30, quando o policial reagiu ao ter sua corrente roubada. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram vítimas, entre elas duas mulheres, baleadas e caídas no chão.

O 27º DP informou que está investigando as circunstâncias do ocorrido e que, no momento, não pode dar mais informações.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é que a capital paulista atraia 15 milhões de pessoas e supere os R$ 2,3 bilhões movimentados no carnaval do ano passado. Estão programados 678 desfiles, 38,5% a mais do que no ano passado.