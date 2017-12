Ciclone Guará se afasta da costa brasileira

Um ciclone que se formou neste sábado na costa do Espírito Santo e no Sul da Bahia, batizado de Guará, deslocou-se para o oceano, afastando-se das regiões costeiras do Brasil, informou a Marinha por meio de nota.

Caracterizado como tempestade subtropical, ele ocasionou ventos fortes e ondas entre três e cinco metros.

A previsão para os próximos dias é que o Guará se afaste do continente em direção ao Sul. As condições referentes ao ciclone não influenciarão a costa dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo e, portanto, não deve haver ressaca ou vento forte nessas áreas.

O fenômeno deve perdurar até a próxima segunda-feira. A Marinha alerta para que navegantes evitem a região.