Seis pessoas morreram no estado do Paraná por conta de chuvas torrenciais e enchentes que afligiram o estado nesta semana. O balanço mais recente da Defesa Civil, divulgado nesta quarta-feira, 25, aponta que 10.837 pessoas foram afetadas e 2.696 estão desalojadas e desabrigadas. Até o momento, treze casas foram completamente destruídas. Os números ainda podem aumentar, porque as chuvas devem persistir em todo o estado nos próximos dias. A quantidade de mortos foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Nas redes sociais, moradores do estado compartilharam imagens dos estragos causados pelas chuvas. Em Coronel Vivida, perto da fronteira com Santa Catarina, uma farmácia foi tomada pela correnteza e todo o seu estoque foi levado pela água das chuvas. A estimativa do comércio é de um prejuízo de R$ 300 000.

De acordo com a Defesa Civil, as chuvas devem continuar nesta quarta-feira, 25, e o estado do Paraná deve continuar alerta. As regiões metropolitanas de Curitiba e de Ponta Grossa estão classificadas como de risco alto, enquanto trechos do leste e a ponta do sudoeste do estado estão em alerta de risco moderado. A orientação do órgão é para que as pessoas procurem abrigos seguros e não busquem enfrentar as tempestades.

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Ratinho Junior (PSD), governador do Paraná, disse que continuará “acompanhando de perto e trabalhando para garantir todo o suporte necessário” para as vítimas. Ele também disse que mobilizou a Defesa Civil, a Secretaria da Saúde, a Copel e a Sanepar (empresas de energia elétrica e saneamento do estado) para conter os estragos.

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O senador e governador eleito do estado, Sergio Moro (PL), prometeu reforçar medidas preventivas quando assumir a chefia do Executivo estadual. “Agiremos, em nosso governo, para reforçar as estruturas de prevenção, socorro e reparação”, disse em uma publicação nas suas redes sociais.

Fortes chuvas, enxurradas, alagamentos e quedas de energia afligem o Paraná. Óbitos confirmados até o momento em Campo Largo, Nova Esperança do Sudoeste e em Mato Rico. Minha solidariedade a todos. Agiremos, em nosso governo, para reforçar as estruturas de prevenção, socorro e… — Sergio Moro (@SF_Moro) November 25, 2026

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Os principais estados que estão sendo afetados pelas chuvas estão nas regiões Sul e Sudeste. No Rio Grande do Sul, a cidade de Tupanciretã foi atingida por uma supercélula — uma tempestade com alto potencial destrutivo — e mais de 25 mil pessoas foram atingidas em todo o estado.