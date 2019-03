Chuva forte provoca alagamentos em São Paulo e no ABC

A cidade de São Paulo e municípios do Grande ABC foram fortemente atingidos por chuvas ao longo da noite deste domingo 10 e a madrugada de segunda-feira. Durante o período, foram registrados alagamentos em importantes vias, transbordamentos de rios, quedas de árvores e deslizamentos.

Uma ocorrência com mortes aconteceu às 23h43, embora o Corpo de Bombeiros não possa precisar que tenha ocorrido em decorrência da chuva. Na Rua Caiçara, no município de Ribeirão Pires, uma casa desabou e ao menos duas pessoas morreram soterradas.

Em outro incidente, por volta da 1h, um deslizamento de terra atingiu uma residência na Rua dos Cravos, no bairro de São Rafael, na Zona Leste da capital, deixando três vítimas (uma mãe e duas crianças). De acordo com o Corpo de Bombeiros, um bebê está em estado grave.

A partir de 0h03, toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos, por conta das chuvas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Algumas a subprefeituras entraram em estado de alerta durante a noite a madrugada, como a do Ipiranga, onde o Rio Tamanduateí entrou em iminência de transbordar às 22h02.

Na Rua Cipriano Barata, no Ipiranga, o Corpo de Bombeiros resgatou uma vítima dentro de um carro levado pela correnteza. Outros rios da cidade entraram em iminência de transbordar, como o Rio Verde e o Rio Aricanduva, ambos na Zona Leste.

Ja parou de chover faz um tempo mas olha o estrago! Tem um carro quase submerso #Mooca @cge_sp pic.twitter.com/FeolfJpyQA — Maurício Nascimento (@contmauricio_) March 11, 2019

As duas marginais também entraram em estado de alerta em momentos da noite: às 23h52, o Rio Pinheiros entrou em iminência de transbordamento na altura da ponte João Dias. À 1h33, o Rio Tietê recebeu alerta de transbordamento na Ponte do Piqueri e Ponte Dutra.

🚨 Novo estado de alerta na Marginal Tietê, às 01h33. Iminência de transbordamento do Rio Tietê na Ponte do Piqueri e na Ponte Dutra. https://t.co/hWZtj9r08U #RespeiteAChuva #PrefSP pic.twitter.com/z2sWBItiDl — CGE (@cge_sp) March 11, 2019

Além da capital, a região do ABC foi fortemente afetada. Todas as saídas para São Paulo a partir de Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul foram interditadas em razão de alagamentos, além de um trecho da Via Anchieta.