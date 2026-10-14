Petista Arthur Chioro usa reunião de trabalho para falar a servidores sobre ‘risco’ de privatização, caso Flávio Bolsonaro seja eleito

Numa reunião recente de trabalho, o presidente da HU Brasil, antiga Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, falou a servidores sobre o suposto risco de privatizações caso Flávio Bolsonaro (PL) seja eleito presidente da República. O dirigente afirmou que o “projeto de oposição quer privatizar tudo”, levando o debate sobre a disputa presidencial para um encontro com integrantes da estatal que comanda.

A manifestação foi registrada em um vídeo de pouco mais de um minuto, no qual Chioro aparece com um microfone diante de uma plateia em um auditório. Entre os destinatários da fala estão dirigentes da própria empresa, responsável pela administração de hospitais universitários federais. A intervenção associa o projeto da oposição à privatização e apresenta essa possibilidade como um risco aos presentes. A declaração não comprova que exista uma proposta de Flávio para privatizar a HU Brasil.

“O projeto, é claro, está em risco. Vi recentemente a figura que lidera o projeto de oposição que estamos vivendo dizendo claramente: ‘vou privatizar, vou vender tudo, 95% das estatais’. A gente sabe o que isto pode significar. Então, temos muita preocupação e quero acreditar que o sonho que estamos construindo vai ficar incólume, já que é fundamental para a vida da população brasileira”, afirma.

Continua após a publicidade

A reportagem questionou a HU Brasil sobre a fala e obteve a seguinte resposta: “O vídeo mencionado foi tirado de contexto. A estatal e seu presidente, Arthur Chioro, reiteram que cumprem rigorosamente todas as diretrizes e vedações previstas pela legislação para o período de defeso eleitoral”.

Apesar de afirmar que o registro foi retirado de contexto, a assessoria da HU Brasil não esclareceu em que circunstâncias a fala ocorreu, nem informou a data, o local ou a natureza do encontro.

Continua após a publicidade

Chioro foi diretor do Ministério da Saúde no primeiro governo Lula e ministro da Saúde de Dilma Rousseff. Assumiu a estatal em 2023, no atual governo. Vinculada ao Ministério da Educação, a HU Brasil atua na assistência à saúde e no apoio ao ensino e à pesquisa. A marca atual foi apresentada em 2026 e administra 47 hospitais.