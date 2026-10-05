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Chefe do tráfico do Comando Vermelho é preso ao desembarcar no Galeão; saiba quem é

Jhon Vitor Do Nascimento Araujo, conhecido como 'Malandrex', também extorquia moradores da comunidade César Maia

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 10h37
Jhon Vitor Do Nascimento Araujo, conhecido como "Malandrex", é preso no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão.
Jhon Vitor Do Nascimento Araujo, conhecido como "Malandrex", é preso no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. (PCERJ/Divulgação)
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Chefe do tráfico do Comando Vermelho é preso ao desembarcar no Galeão; saiba quem é Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil prendeu neste domingo, 4, um homem apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Jhon Vitor Do Nascimento Araujo, conhecido como “Malandrex”, foi detido no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador.

As investigações indicaram que Maladrex era responsável pelo tráfico de drogas e extorsões promovidos pelo Comando Vermelho na comunidade. Ele também usava a estrutura armada da facção para “impor regras e constranger moradores, praticando exploração econômica da população”, de acordo com a corporação.

O criminoso passou a ser acompanhado por equipes de inteligência e monitoramento. Com base no cruzamento de dados e informações, os agentes acompanharam rotas que poderiam ser usadas pelo criminoso. Ele foi localizado por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) ao desembarcar de um voo nacional no Galeão e preso em flagrante por associação para o tráfico.

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