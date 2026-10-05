Chefe do tráfico do Comando Vermelho é preso ao desembarcar no Galeão; saiba quem é

A Polícia Civil prendeu neste domingo, 4, um homem apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Jhon Vitor Do Nascimento Araujo, conhecido como “Malandrex”, foi detido no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador.

As investigações indicaram que Maladrex era responsável pelo tráfico de drogas e extorsões promovidos pelo Comando Vermelho na comunidade. Ele também usava a estrutura armada da facção para “impor regras e constranger moradores, praticando exploração econômica da população”, de acordo com a corporação.

O criminoso passou a ser acompanhado por equipes de inteligência e monitoramento. Com base no cruzamento de dados e informações, os agentes acompanharam rotas que poderiam ser usadas pelo criminoso. Ele foi localizado por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) ao desembarcar de um voo nacional no Galeão e preso em flagrante por associação para o tráfico.