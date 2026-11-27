Ronald Alves de Oliveira Santos, de 25 anos, conhecido como General, foi capturado nesta sexta-feira, 27, durante uma ação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Apontado como uma das principais lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP) em Nanuque, no nordeste de Minas Gerais, ele estava escondido na comunidade do Timbau. O criminoso era procurado pela Justiça mineira e acumulava pelo menos quatro ordens de prisão por homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.

De acordo com as autoridades, General mantinha o comando de atividades ilegais mesmo a distância, com participação no abastecimento de armas e entorpecentes e na articulação de ataques contra grupos rivais. A prisão foi realizada pelo Bope, com apoio da inteligência da PM do Rio, da Polícia Militar de Minas Gerais e do Ministério Público mineiro. Após ser detido, ele foi levado à 21ª DP, em Bonsucesso, para o cumprimento dos mandados.

A operação mobilizou mais de 100 policiais nas comunidades do Timbau, Fogo Cruzado e Baixa do Sapateiro. Segundo a PM, integrantes do TCP atearam fogo a objetos para dificultar a entrada das equipes. A ação tinha como foco combater o tráfico e os roubos de cargas e veículos na região. Por causa da operação, quatro unidades municipais de saúde suspenderam o atendimento e 36 escolas interromperam as aulas.