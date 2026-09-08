Presidente do STF, Fachin conversa com ministros de Lula, após afastamento do chefe da PF

O presidente do STF, Edson Fachin, se reuniu nesta terça com o ministro da Justiça, Wellington Silva, e chefe da AGU, ministro Jorge Messias.

O encontro ocorreu depois de o ministro André Mendonça, do Supremo, ter afastado o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, por monitoramento ilegal supostamente realizado pela PF contra o relator das investigações contra Lulinha e o Banco Master e contra o chefe da AGU.

A decisão de Mendonça se pautou em um relatório de inteligência da PF, revelado pelo ministro Alexandre de Moraes, sobre movimentos do ministro do STF que trata do caso Master e do próprio advogado-geral.

Mendonça acusou Andrei Rodrigues de atuar para monitorar ilegalmente o STF e tentar obstruir investigações. E ainda há outros ilícitos, segundo o relator, em apuração.