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Chefe de instituto de pesquisa faz alerta sobre Lula nessa crise do STF

Para o diretor do instituto, que pediu anonimato, o petista sofre desgastes por causa do Supremo, mas ainda tem fortes chances de vitória

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 12h01
O presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes
O presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes (Joédson Alves/Agência Brasil)
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Chefe de instituto de pesquisa faz alerta sobre Lula nessa crise do STF Priorizar nos meus resultados Google

Apesar de todo o estrago do escândalo do STF para Lula, um diretor de um grande instituto de pesquisa é categórico: “Não há nada perdido nesta campanha. A máquina do governo ainda dá a Lula muita força”.

Uma demonstração disso se deu na semana passada, quando Lula tirou da manga um reajuste bilionário para beneficiários do Bolsa Família.

O movimento aliviou a crise de imagem que respingava no petista por causa das atuações de ministros indicados por ele para o STF na sessão de terça-feira, em que o tribunal deixou de analisar um pedido de abertura de investigação contra Alexandre de Moraes.

A sessão foi interrompida por um pedido de vista do ministro Flávio Dino, que era auxiliar de Lula no governo e é um aliado de Moraes, juntamente com Cristiano Zanin e Gilmar Mendes.

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A ala de ministros que deseja investigar todos os fatos relacionados a Daniel Vorcaro na Corte é integrada por André Mendonça, Luiz Fux e, possivelmente, Edson Fachin, chefe do tribunal, e Cármen Lúcia.

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