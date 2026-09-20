Chefe de instituto de pesquisa faz alerta sobre Lula nessa crise do STF

Apesar de todo o estrago do escândalo do STF para Lula, um diretor de um grande instituto de pesquisa é categórico: “Não há nada perdido nesta campanha. A máquina do governo ainda dá a Lula muita força”.

Uma demonstração disso se deu na semana passada, quando Lula tirou da manga um reajuste bilionário para beneficiários do Bolsa Família.

O movimento aliviou a crise de imagem que respingava no petista por causa das atuações de ministros indicados por ele para o STF na sessão de terça-feira, em que o tribunal deixou de analisar um pedido de abertura de investigação contra Alexandre de Moraes.

A sessão foi interrompida por um pedido de vista do ministro Flávio Dino, que era auxiliar de Lula no governo e é um aliado de Moraes, juntamente com Cristiano Zanin e Gilmar Mendes.

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A ala de ministros que deseja investigar todos os fatos relacionados a Daniel Vorcaro na Corte é integrada por André Mendonça, Luiz Fux e, possivelmente, Edson Fachin, chefe do tribunal, e Cármen Lúcia.