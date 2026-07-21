Chamada de ‘santa do pau oco’, Michelle perde processo para ex-deputada bolsonarista

Ler Resumo





A Justiça do Distrito Federal negou o pedido de indenização por danos morais de Michelle Bolsonaro contra Joice Hasselmann. A juíza considerou as declarações, como “santa do pau oco”, parte da crítica política e disputa narrativa, não justificando a condenação ou a retirada da entrevista do ar.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Justiça do Distrito Federal rejeitou um pedido de indenização por danos morais apresentado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro contra a ex-deputada Joice Hasselmann.

O processo foi apresentado por Michelle devido a uma entrevista na qual Joice se referiu a ela como “santa do pau oco”, “uma grande farsa”, “um horror” e pessoa “de baixíssimo nível”.

A juíza Vivian Lins Cardoso Almeida, da 17ª Vara Cível de Brasília, afirmou que as declarações “possam ser consideradas ásperas, contundentes ou mesmo grosseiras”, mas que estão dentro da “crítica política e da disputa narrativa”.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Continua após a publicidade

“Essas expressões são depreciativas e possuem evidente carga negativa. Não correspondem, porém, a descrições objetivas ou tecnicamente verificáveis. Traduzem avaliações pessoais sobre a coerência entre a imagem pública projetada pela autora e a percepção manifestada pela entrevistada”, afirmou a magistrada.

Também foi rejeitado um pedido para retirar a entrevista do ar.

Continua após a publicidade

Joice foi eleita em 2018 com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e chegou a atuar como líder do governo no Congresso. Depois, contudo, rompeu com Bolsonaro e tornou-se crítica.