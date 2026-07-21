Chamada de ‘santa do pau oco’, Michelle perde processo para ex-deputada bolsonarista
Justiça do Distrito Federal rejeitou pedido de indenização por danos morais apresentado pela ex-primeira-dama contra Joice Hasselmann
A Justiça do Distrito Federal rejeitou um pedido de indenização por danos morais apresentado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro contra a ex-deputada Joice Hasselmann.
O processo foi apresentado por Michelle devido a uma entrevista na qual Joice se referiu a ela como “santa do pau oco”, “uma grande farsa”, “um horror” e pessoa “de baixíssimo nível”.
A juíza Vivian Lins Cardoso Almeida, da 17ª Vara Cível de Brasília, afirmou que as declarações “possam ser consideradas ásperas, contundentes ou mesmo grosseiras”, mas que estão dentro da “crítica política e da disputa narrativa”.
“Essas expressões são depreciativas e possuem evidente carga negativa. Não correspondem, porém, a descrições objetivas ou tecnicamente verificáveis. Traduzem avaliações pessoais sobre a coerência entre a imagem pública projetada pela autora e a percepção manifestada pela entrevistada”, afirmou a magistrada.
Também foi rejeitado um pedido para retirar a entrevista do ar.
Joice foi eleita em 2018 com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e chegou a atuar como líder do governo no Congresso. Depois, contudo, rompeu com Bolsonaro e tornou-se crítica.