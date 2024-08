Abstenção do ‘Enem dos concursos’ ficou em torno de 52%

A ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, declarou em coletiva de imprensa na noite deste domingo, 18, que cerca de 1 milhão de candidatos — dos pouco mais de 2 milhões inscritos — realizou as provas da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) em todo o país. “É um número que a gente tá fechando a apuração. A gente precisa ter a resposta de todas as salas. Já temos um percentual bastante alto, mas nossa estimativa é que chegue bem próximo de 1 milhão”, explicou a ministra.

Com isso, a estimativa do ministério é que a taxa de abstenção do CPNU fique entre 52% e 53%de pessoas — o que, segundo ela, está abaixo de outros concursos realizados recentemente. “Foi realmente um número que nos surpreendeu positivamente. E ficamos muito felizes com esse resultado”, declarou a ministra.