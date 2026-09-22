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CBF define datas e horários das finais do Brasileirão Feminino entre SPFC e Corinthians

Entidade programou confrontos decisivos do clássico Majestoso para dia 26, na NeoQuímica Arena, e 3 de outubro, no MorimBIS

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 18h08 | Atualizado em 22 set 2026, 18h15
Troféu dourado do Brasileirão Feminino em destaque, refletido em uma superfície escura, com paredes amarelas iluminadas e um teto escuro ao fundo
O Troféu do Brasileirão Feminino: disputa cada vez mais acirrada - (Fabio Souza/CBF)
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CBF define datas e horários das finais do Brasileirão Feminino entre SPFC e Corinthians Priorizar nos meus resultados Google

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da quarta e última fase do Campeonato Brasileiro Feminino A1 de 2026. O clássico entre São Paulo e Corinthians definirá o título nacional em dois confrontos marcados para os dias 26 e 3 de outubro, ambos no horário das 16h30. A partida de ida será realizada na Neo Química Arena, em Itaquera, enquanto o duelo decisivo de volta ocorrerá no estádio do MorumBIS.

A definição dos locais e horários consolida o desfecho da fase semifinal da competição. O São Paulo confirmou sua vaga na decisão ao vencer o Flamengo por 1 a 0 no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), encerrando a série com o placar agregado de 4 a 1. Esta é a segunda vez na história que a equipe tricolor alcança a final do Feminino A1, após ter ficado com o vice-campeonato na temporada de 2024.

Por sua vez, o Corinthians assegurou a classificação ao superar o Bahia por 1 a 0 em casa, fechando o confronto semifinal com o placar agregado de 2 a 0. Com o resultado, o clube alvinegro garantiu sua décima participação consecutiva na final do torneio nacional, no qual disputará a conquista de seu oitavo título.

A edição de 2026 do Brasileirão Feminino A1 teve início em 12 de fevereiro e reuniu 18 clubes na briga pelo troféu. A expectativa da organização é manter o elevado engajamento do público registrado nas edições recentes. Na final de 2025, disputada entre Corinthians e Cruzeiro, o público somado superou 60 mil torcedores, reunindo 19 mil pessoas no jogo de ida na Arena Independência, em Belo Horizonte, e 41 mil espectadores na partida de volta na Neo Química Arena.

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A decisão nacional contará com ampla cobertura de transmissão. Os dois confrontos da grande final entre São Paulo e Corinthians serão exibidos ao vivo na televisão aberta, fechada e em plataformas digitais pelos canais TV Globo, SporTV, TV Brasil, N Sports, GE TV e UOL.

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