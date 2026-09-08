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Brasil

‘Caveirão do crime’ é apreendido em comunidade no Rio

Veículo blindado estava adaptado para confrontos com policiais e grupos rivais

Por Gustavo Villela 8 set 2026, 16h50
Dois policiais militares do Batalhão de Choque, em uniforme camuflado, seguram uma bandeira azul da PMERJ com o brasão e o texto Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, cobrindo a traseira de um carro branco. Um terceiro veículo branco está estacionado ao fundo
O veículo apreendido possuía, no total, cinco seteiras (@pmerj/X)
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A Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira, 8, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, um “caveirão do crime” — veículo adaptado para conflitos armados contra grupos rivais ou policiais. Uma pessoa foi presa e drogas e armas foram apreendidas na mesma operação.

O carro foi encontrado na comunidade César Maia e possuía furos nos vidros dianteiros, laterais e traseiros, conhecidos como seteiras. Elas são utilizadas para acomodar armas de fogo e permitir disparos sem que o atirador exponha muito o corpo.

Segundo informações levantadas pelos policiais, o blindado era usado em disputas territoriais e confrontos com grupos criminosos rivais. Um segundo veículo, sem o aparato, foi apreendido pelo Batalhão de Choque. Também foram encontrados entorpecentes, cuja quantidade ainda não foi contabilizada.

Na comunidade de Taboinhas, na mesma região, um homem foi preso e armas de fogo foram apreendidas. O suspeito foi encontrado na laje de uma casa, portando uma pistola, e, depois de ser capturado, confessou onde escondia outras armas. De acordo com a PM, o material apreendido foi encaminhado às autoridades para a “adoção das medidas legais cabíveis”.

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As ocorrências foram registradas na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

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