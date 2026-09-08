‘Caveirão do crime’ é apreendido em comunidade no Rio

A Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira, 8, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, um “caveirão do crime” — veículo adaptado para conflitos armados contra grupos rivais ou policiais. Uma pessoa foi presa e drogas e armas foram apreendidas na mesma operação.

O carro foi encontrado na comunidade César Maia e possuía furos nos vidros dianteiros, laterais e traseiros, conhecidos como seteiras. Elas são utilizadas para acomodar armas de fogo e permitir disparos sem que o atirador exponha muito o corpo.

Segundo informações levantadas pelos policiais, o blindado era usado em disputas territoriais e confrontos com grupos criminosos rivais. Um segundo veículo, sem o aparato, foi apreendido pelo Batalhão de Choque. Também foram encontrados entorpecentes, cuja quantidade ainda não foi contabilizada.

Na comunidade de Taboinhas, na mesma região, um homem foi preso e armas de fogo foram apreendidas. O suspeito foi encontrado na laje de uma casa, portando uma pistola, e, depois de ser capturado, confessou onde escondia outras armas. De acordo com a PM, o material apreendido foi encaminhado às autoridades para a “adoção das medidas legais cabíveis”.

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As ocorrências foram registradas na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).