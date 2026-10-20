Casamentos que terminam em divórcio no Brasil duram em média 13 anos

Os casamentos que terminam em divórcio duram, em média, 13,8 anos no Brasil, segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento, referente a 2024, mostra que o tempo transcorrido entre a oficialização da união e sua dissolução diminuiu ao longo das últimas duas décadas. Em 2004, a média era de 17,1 anos.

A duração dos matrimônios varia entre as regiões do país. No Sul e no Nordeste, os casais que se divorciaram em 2024 passaram, em média, 15 anos casados. Já no Centro-Oeste, onde as uniões desfeitas tiveram a menor duração, o intervalo foi de 12,6 anos.

O Brasil registrou 428.301 divórcios em 2024, uma redução de 2,8% em relação ao ano anterior, após três anos consecutivos de alta. No mesmo período, o número de casamentos cresceu 0,9%, chegando a 948.925. Apesar da recuperação, a quantidade de uniões oficializadas permanece abaixo do patamar anterior à pandemia da covid-19.

Os dados dos cartórios também ajudam a dimensionar as separações no país. Segundo a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg), mais de 1,25 milhão de divórcios foram realizados diretamente em tabelionatos entre 2007 e 2025. A série histórica da entidade aponta que o pico ocorreu em 2021, quando 84.830 casais oficializaram a separação diretamente nos cartórios. O divórcio extrajudicial é autorizado no Brasil desde 2007, permitindo a dissolução consensual do casamento sem necessidade de processo judicial.