Casa de Peixão, chefe do TCP, tinha jacuzzi, academia e versículo bíblico no closet

Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) encontraram nesta terça-feira, 25, uma das casas atribuídas a Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, apontado como chefe do Terceiro Comando Puro (TCP), durante a operação conjunta das polícias Civil e Militar no Complexo de Israel, na zona norte do Rio. A residência, de vários andares, chama atenção pelo padrão de luxo: há revestimentos de porcelanato e mármore, além de um closet com um versículo bíblico escrito no espelho.

Na área externa, os agentes encontraram uma jacuzzi cercada por espreguiçadeiras e uma churrasqueira. Um dos pavimentos do imóvel foi transformado em academia. Ninguém estava na casa quando os policiais chegaram. No ano passado, a polícia já havia demolido outro imóvel de Peixão no complexo, conhecido como um “resort”, que tinha lago artificial, academia e áreas de lazer.

Em outro endereço, os policiais localizaram uma construção que, segundo as investigações, era usada como ponto estratégico pelos traficantes. A estrutura de tijolos possui “seteiras” — pequenas aberturas feitas para permitir o posicionamento de armas durante confrontos. Os buracos estavam voltados para a linha férrea e para residências da região, facilitando a vigilância e eventuais disparos contra os arredores.