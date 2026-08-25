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Brasil

Casa de Peixão, chefe do TCP, tinha jacuzzi, academia e versículo bíblico no closet

Imóvel foi encontrado durante operação no Complexo de Israel

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 16h44
Espelho retangular com borda iluminada exibindo a frase Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. e Provérbios 16:3 em letras brancas, refletindo o teto e parte de uma parede escura
Espelho com versículo bíblico na casa do Peixão, chefe do TCP (//Reprodução)
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Casa de Peixão, chefe do TCP, tinha jacuzzi, academia e versículo bíblico no closet Priorizar nos meus resultados Google

Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) encontraram nesta terça-feira, 25, uma das casas atribuídas a Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, apontado como chefe do Terceiro Comando Puro (TCP), durante a operação conjunta das polícias Civil e Militar no Complexo de Israel, na zona norte do Rio. A residência, de vários andares, chama atenção pelo padrão de luxo: há revestimentos de porcelanato e mármore, além de um closet com um versículo bíblico escrito no espelho.

Na área externa, os agentes encontraram uma jacuzzi cercada por espreguiçadeiras e uma churrasqueira. Um dos pavimentos do imóvel foi transformado em academia. Ninguém estava na casa quando os policiais chegaram. No ano passado, a polícia já havia demolido outro imóvel de Peixão no complexo, conhecido como um “resort”, que tinha lago artificial, academia e áreas de lazer.

Em outro endereço, os policiais localizaram uma construção que, segundo as investigações, era usada como ponto estratégico pelos traficantes. A estrutura de tijolos possui “seteiras” — pequenas aberturas feitas para permitir o posicionamento de armas durante confrontos. Os buracos estavam voltados para a linha férrea e para residências da região, facilitando a vigilância e eventuais disparos contra os arredores.

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