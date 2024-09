Casa Cor Rio: saiba tudo sobre o evento que começa no próximo dia 24

Depois de funcionar em casarões icônicos, construções históricas, condomínios de luxo, hotéis e até em uma área do Jockey Club, a mostra Casa Cor volta a inovar. A 33ª edição do evento no Rio de Janeiro, que abre as portas no próximo dia 24, acontecerá no Shopping Fashion Mall, em São Conrado. Pela primeira vez na história da exposição de arquitetura e decoração, o público poderá sentir o gostinho do que o espera na área de visitação antes mesmo da compra do ingresso. A área de entretenimento, com doze ambientes, terá acesso livre aos visitantes.

No total, a Casa Cor Rio ocupará 6000 metros quadrados, espalhados pelos três andares do Fashion Mall. Para dar vida aos 48 ambientes, a mostra escalou 68 profissionais, incluindo arquitetos, decoradores e designers de interior. Entre eles, jovens talentos e nomes tarimbados do mercado como Maurício Nóbrega, Paola Ribeiro e Luiz Fernando Grabowsky, com várias edições no currículo. O tema do evento deste ano é “De Presente, O Agora”, que propõe um convite à reflexão sobre como as decisões cotidianas dos profissionais e do público impactam no futuro.

A preocupação com a sustentabilidade e a presença de ambientes reduzidos e ultra funcionais, tendências hoje em vários segmentos, estão em destaque na Casa Cor. O percurso da mostra tem início no terceiro andar do shopping, onde ficarão bares, restaurantes e lojas assinados pelos profissionais. Nos dois pavimentos abaixo está concentrada toda a parte de moradia. Serão dezessete lofts e nove estúdios, além de espaços de uso comum ao condomínio criado ali, como coworking, home theater, brinquedoteca e lavanderia. Há ainda vários espaços onde o verde ganha destaque, como as varandas de alguns lofts e um rooftop. Alguns deles com a vista privilegiada para um campo de golfe, a Praia de São Conrado e da Pedra da Gávea.

A mostra poderá ser visitada durante dois meses, até o dia 24 de novembro nas instalações do Fashion Mall (Estrada da Gávea, 899, tel. (21)2512-2411), das 12h às 21h, de terça a domingo. Os ingressos custam 110 reais, a inteira, e 55 reais a meia entrada. Mais informações no site (www.casacor.com.br).

Veja abaixo a lista de todos os profissionais participantes:

Adriana Ferraz e Gabriela Hue; Alexandre Feu, Julia Feu, Andres Vazquez e Flavio Nascimento; Alexia Carvalho e Maria Juliana Galvão; Ana Cano; Ana Raquel Oliveira; Ana Veras; Andrea Duarte e Anna Malta; Bernardo Gaudie-Ley e Tania Braida; Cadé Marino; Chicô Gouvêa; Claudia Infante; Claudia Pimenta e Patrícia Franco; Cristina Japiassú; Diego Raposo e Manu Simas; Fernanda Carminate, Luiza Baeta e Pedro Kastrup; Fernanda Medeiros; Fernando Lanner e Lucia Gonçalves; Jacira Pinheiro; Ketlein Amorim e Roberta Nicolau; Gisele Taranto; Izabela Lessa e Fernanda Zanetta; Karyne Lima; Kilze Guimarães; Leandro Neves; Livia Quintella; Lucio Nocito; Luiz Fernando Grabowsky; Maira e Kaio Duarte; Marcela Martins; Mariana Monnerat; Mauricio Nóbrega, Bia Wolff, Maria Estellita e Patricia Vieira; Monica Camargo; Natália Lemos; Paola Ribeiro; Paula Muller Lobato; Paula Neder; Pedro Coimbra e Jackson Tinoco; Pedro Rabelais; Priscila Vivacqua; Rafael Mirza e Rodrigo Cardoso; Rafael Ramos; Rodrigo Barbosa; Rodrigo Coelho; Sophia Abraham; Tiago Freire; Tiana Meggiolaro e Bia Mayrinck; Tom Castro.