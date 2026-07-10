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Carta ao Leitor: Sucesso no ar

Com um ano de operação, VEJA+TV já acumula números expressivos de audiência

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 10 jul 2026, 13h13
CONTEÚDO DE QUALIDADE - As atrações da VEJA+TV: crescimento expressivo de audiência em um ano e lançamento contínuo de novos programas
CONTEÚDO DE QUALIDADE - As atrações da VEJA+TV: crescimento expressivo de audiência em um ano e lançamento contínuo de novos programas (Veja+TV/.)
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A VEJA+TV, que reúne programas de VEJA e de outras marcas da Editora Abril, completou recentemente um ano de operação bem-sucedida. Ela surgiu como plataforma de streaming e se expandiu para o sistema de TV conectada, estando disponível hoje nos canais da Samsung TV Plus (2059), do LG Channels (126) e do TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA. Ainda relativamente nova, a iniciativa já acumula números expressivos de audiência, chegando atualmente à marca de 9 milhões de acessos de usuários por mês. Entre o final do ano passado e junho, o crescimento foi de cerca de 80%. Do começo das transmissões até aqui, a grade aumentou de quinze para quase sessenta programas semanais, totalizando 130 horas mensais de conteúdo inédito.

Uma das novas atrações é o Bola na Copa, lançado durante o Mundial. Com apresentação de Veruska Donato e participação dos jornalistas Marcos Uchôa, Fábio Altman, Felipe Carneiro e Fernanda Arantes, membros do time de VEJA envolvidos na cobertura, a atração virou uma das campeãs de audiência da VEJA+TV. Nos estúdios, os debates esquentam com a presença dos editores Amauri Segalla e Alessandro Giannini. O telejornal VEJA em Foco, que está no ar de segunda a sexta desde junho, sempre às 19h, tem sido outro grande destaque. Apresentado por Marcela Rahal, ele traz análises das mais importantes notícias do dia, com participações de colunistas, como o ex-ministro Maílson da Nóbrega, e entrevistas com personagens importantes da economia e da política. Nas últimas semanas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e outros presidenciáveis marcaram presença no programa. Fora do campo das hard news, o canal ganhou recentemente o Al Vino, com reportagens sobre o mundo dos vinhos conduzidas por Marianne Piemonte, que assina a coluna de mesmo nome no portal de VEJA. Outras marcas da Editora Abril também estão contribuindo com novidades, a exemplo da SUPERINTERESSANTE, que colocou no ar no mês passado o Mundo Super, com notícias, curiosidades, entrevistas, dicas e reportagens aprofundadas a respeito de temas científicos. Essa programação eclética e de alta qualidade é um dos pilares da VEJA+TV, que segue em ritmo contínuo de expansão.

Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003

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