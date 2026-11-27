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Há quatro décadas, a marca VEJA expande sua autoridade cultural e gastronômica com títulos como Vejinha, VEJA RIO e o consagrado guia COMER & BEBER. Conheça a história e a evolução dos festivais que continuam movimentando o setor pelo país.

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Há mais de quarenta anos a edição semanal de VEJA circula na maior metrópole do país acompanhada por outra revista, a VEJA SÃO PAULO. A edição de estreia da Vejinha, como ficou conhecida, trazia na capa, em setembro de 1985, as atrações da sofisticada região dos Jardins. Parte da fórmula, mantida até hoje, envolve a cobertura de assuntos como gastronomia, cultura e consumo. Há também espaço para novas tendências, perfis de personagens que se destacam nas mais diferentes áreas e discussões sobre os problemas da cidade. O sucesso serviu de inspiração para o surgimento de VEJA RIO, em 1991. A irmã carioca da Vejinha, chamada carinhosamente de Vejoca, festejou na semana passada 35 anos de circulação com o evento O Rio que a Gente Quer.

A multiplicação da família VEJA não parou por aí. Com base na inigualável expertise da Vejinha na criteriosa avaliação de bares e restaurantes, surgiu no fim dos anos 90 a publicação anual COMER & BEBER. Além de ser um guia completo sobre o universo paulistano da gastronomia, a revista passou a eleger os melhores estabelecimentos da cidade por categorias. O disputadíssimo troféu segue sendo o prêmio mais prestigiado de São Paulo por chefs e proprietários dessas casas. Essa mesma receita foi replicada no Rio, com as edições do COMER & BEBER carioca. Mais recentemente, começou a circular também o COMER & BEBER Brasília.

O conteúdo dessas edições serviu de recheio para a criação de grandes festivais gastronômicos, sendo que o primeiro deles, a Feira dos Campeões, ocorreu em São Paulo, reunindo em 2017 uma série de restaurantes e bares premiados pela Vejinha. Rebatizado nos últimos anos de Comer & Beber Experience, continua sendo realizado anualmente, atraindo milhares de pessoas. Em 2025, deu origem ao Wine Fest, onde o público pode apreciar mais de 100 rótulos de vinhos. A iniciativa virou outro evento fixo no calendário paulistano e, no próximo ano, será realizado também no Rio de Janeiro. Esse ritmo forte de expansão é uma prova da força e da autoridade da marca VEJA na saborosa área da gastronomia.

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Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023