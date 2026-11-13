Carta ao Leitor: Alertas ignorados

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O Brasil, ignorando os alertas da natureza e as lições de pensadores como Rachel Carson, persiste em uma abordagem irresponsável frente aos extremos climáticos. Tragédias recentes no Litoral Norte de SP, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, agravadas pelo El Niño, escancaram a falha na prevenção e gestão ambiental. A maior parte dos recursos ainda vai para auxílio emergencial, não para medidas preventivas, clamando por uma mudança urgente.

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Considerada a precursora do ambientalismo moderno, a bióloga e escritora americana Rachel Carson (1907-1964) era uma crítica da pretensão humana de dominar as forças do planeta sem compreender suas consequências. “O controle da natureza é uma expressão concebida na arrogância”, afirmou. Nos tempos atuais, mais do que arrogância, ignorar esse poder é uma irresponsabilidade. O planeta dá sinais agudos de esgotamento, e nem o recente histórico de tragédias provocadas pelos extremos climáticos parece ter ensinado algo. No Brasil, um dos exemplos disso pode ser visto no Litoral Norte de São Paulo, palco de um temporal em 2023 que deixou um saldo de 65 mortes e 4 000 desabrigados. Morros da região ainda carregam cicatrizes dos deslizamentos, e justamente sobre um deles está sendo construído um hotel de luxo. A obra se candidata a ser um símbolo da temerária política do poder público de ignorar os alertas.

Mais do que nunca, convém reforçar os avisos, diante da chegada ao país do El Niño. A versão 2026 do fenômeno climático já vem produzindo estragos significativos. Em Santa Catarina, rajadas de ventos e dois tornados provocaram estragos em 109 cidades, danificaram mais de 5 500 casas e deixaram dois mortos. Mais de quarenta cidades decretaram emergência ou pediram ajuda humanitária ao Estado. O rastro da devastação incluiu destelhamentos, veículos tombados, árvores caídas, alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e falta de luz. No Rio Grande do Sul, palco da maior tragédia climática da história do país, em 2024, mais de 9 000 imóveis sofreram com alagamentos, destelhamentos ou destruição completa. Três mortes estão sob investigação. Pelo menos 103 escolas e 22 estabelecimentos de saúde foram danificados pelos recentes temporais.

Conforme mostra a reportagem desta edição, infelizmente o país está mais uma vez à mercê das forças da natureza. Três de cada quatro cidades não têm estrutura de gestão ambiental adequada. Nos últimos dez anos, o governo federal repassou 11,9 bilhões de reais a ações de defesa civil. Desse total, 96% foram destinados a auxílio emergencial e reconstrução da infraestrutura. Apenas 3,7% tiveram como fim executar medidas de prevenção. É preciso urgentemente mudar esse quadro de arrogância misturada com irresponsabilidade.

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Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021