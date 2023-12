Carta ao Leitor: A força da variedade

A história política do Brasil, sem nenhuma sombra de dúvida, seria outra sem o olhar vigilante da imprensa profissional. VEJA, nesse caminho, sempre ajudou a iluminar os bastidores do poder, segurando a tocha da civilização, ao revelar as tenebrosas transações feitas com o dinheiro do contribuinte. Alguns dos episódios mais emblemáticos do país, como o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, no início dos anos 1990, e os passos iniciais da Lava-Jato (assim como da Vaza-­Jato), mais recentemente, foram deflagrados depois de rigoroso trabalho de investigação publicado nas páginas da revista e no nosso site.

De olhos bem abertos aos temas que emanam de Brasília — para o bem e para o mal —, VEJA sempre fez questão de acompanhar o vaivém da sociedade também em outros campos. Variedade — com excelência, diga-se — é fundamental para a acumulação de conhecimento. Vale lembrar o comentário do fundador da Editora Abril, Victor Civita (1907-1990), ao apresentar o número 1 da revista, há 55 anos: “O Brasil não pode mais ser o arquipélago separado pela distância, espaço geográfico, ignorância, preconceitos e regionalismos — precisa de informação rápida e objetiva a fim de escolher novos rumos. Precisa saber o que está acontecendo nas fronteiras da ciência, da tecnologia e da arte no mundo inteiro. Precisa acompanhar o extraordinário desenvolvimento dos negócios, da educação, do esporte, da religião. Precisa, enfim, estar bem informado”.

Desde o nascimento, esse é o objetivo de VEJA. Mundo? Esta semana, a editora Monica Weinberg, responsável pelos assuntos internacionais, faz um mergulho no Catar, o pequeno e pujante emirado que no ano passado sediou a Copa do Mundo e, agora, é peça fundamental nas tratativas em torno da guerra entre o Hamas e Israel. Economia? O redator-chefe José Roberto Caetano coordenou o minucioso encarte especial de 34 páginas em torno da transição energética, dos combustíveis fósseis para os sustentáveis, área promissora e de imensas oportunidades para o Brasil. Saúde? A repórter Paula Felix assina uma detalhada reportagem sobre os cuidados necessários na ingestão de carboidratos. Paula, aliás, acaba de vencer o Prêmio Einstein + Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar de 2023. Cultura? VEJA elaborou e produziu o documentário Bim Bom — Na Batida do João, parceria com a produtora Doc. Films, que começa a ser exibido, em três episódios, em nosso site, a partir desta sexta-feira, 8 de dezembro.

Continua após a publicidade

Ao passear por tantas e diferentes paisagens — política, mundo, economia, educação, saúde e cultura, entre outras — e oferecer seu conteúdo nas versões impressa, digital e em vídeos, nas circunstâncias que o leitor bem desejar, não importa a plataforma e onde esteja, VEJA se orgulha de oferecer informação e conhecimento de qualidade, a matéria-prima crucial para a formação de uma nação desenvolvida. Trata-se de uma postura editorial que tem sido perseguida com afinco, diariamente, por todos os nossos jornalistas. E assim seguiremos.

Publicado em VEJA de 8 de dezembro de 2023, edição nº 2871