Um carro bateu contra a parede do 14º andar de um estacionamento de um edifício no centro do Rio de Janeiro na última terça-feira, 20.

A traseira do automóvel ficou suspensa para fora do prédio, que abriga a Agência Nacional do Petróleo e a Transpetro.

Partes de concreto do local que foi destruído caíram sobre outros carros que estavam parados na Rua Teófilo Otoni. Não houve feridos.

Veja abaixo as imagens do acidente: