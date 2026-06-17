Carlos Alberto Parreira é internado em hospital no Rio

O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, 83, foi internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. A unidade confirmou a internação mas mantém o estado de saúde do paciente em sigilo. Aos 83 anos, Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, câncer que afeta o sistema linfático, responsável por parte das defesas do organismo.

Considerado um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, Parreira comandou a seleção no tetracampeonato mundial de 1994 e também conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. Após entrar em remissão da doença em 2025, ele voltou a realizar tratamento oncológico devido à retomada do quadro, que exige acompanhamento constante, especialmente em pacientes idosos.